Есть детали: в США рассказали, когда обсудят с РФ прекращение огня

Стив Уиткофф расплывчато заявил, что 23 марта в Саудовской Аравии Майк Уолтц с командой будет пытаться достичь "положительных результатов" с россиянами.

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Очередные переговоры между США и Россией о прекращении огня в Украине пройдут 23 марта в Саудовской Аравии. Речь идет не о полной остановке боевых действий, а про удары по энергетике и всей инфраструктуре в целом. Об этом заявил спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире Fox News.

"Дьявол скрывается в деталях. У нас есть команда, которая поедет в Саудовскую Аравию во главе с нашим советником по национальной безопасности (Майк Уолтц) и государственным секретарем (Марко Рубио), и я думаю, что мы должны выяснить эти детали", — сказал Уиткофф.

По его словам, договоренности о прекращении огня касаются паузы в ударах по инфраструктуре в целом, а не исключительно по энергетике. Уиткофф выразил надежду, что украинская сторона согласится на договоренности, которые были достигнуты.

Уиткофф уточнил, что американская и российская команды встретятся в Джидде, а не в Эр-Рияде, как было ранее.

"Я, безусловно, надеюсь, что украинцы согласятся на это. У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде и мы проведем хороший разговор, чтобы достичь положительных результатов", — заявил Уиткофф.

Он не уточнил, будет ли в этот раз присутствовать украинская сторона. И россияне пока тоже не комментировали предстоящую встречу.

А говоря о телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, Стив Уиткофф заявил, что "это объединение двух больших лидеров ради блага человечества".

"Я бы отметил президента Путина за все, что он сделал сегодня во время этого звонка, чтобы приблизить свою страну к финальному мирному соглашению. И я бы сказал, и я бы отдал всю заслугу президенту Трампу, его выбору, миру через силу, восприятию того, что нет альтернатив, что прочный мир важен для обеих сторон", — сказал спецпредставитель США по Ближнему Востоку, который в том числе занимается войной в Украине.

Напомним, во вторник 18 марта, между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Одной из ключевых тем был вопрос завершения войны в Украине.

В частности, по итогам переговоров стало известно, что Путин дал согласие на 30-дневное перемирие. Однако речь идет не о полном прекращении огня, что предлагали США и на что согласилась Украина, а про остановку атак по энергетике и инфраструктуре.

Отметим, что именно Стива Уиткоффа Путин фактически продержал в приемной около 8 часов, прежде, чем принять в Кремле глубокой ночью.