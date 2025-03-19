Є деталі: у США розповіли, коли обговорять із РФ припинення вогню

Стів Віткофф розпливчасто заявив, що 23 березня в Саудівській Аравії Майк Волц із командою намагатиметься досягти "позитивних результатів" із росіянами.

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Чергові переговори між США і Росією про припинення вогню в Україні відбудуться 23 березня в Саудівській Аравії. Йдеться не про повне зупинення бойових дій, а про удари по енергетиці та всій інфраструктурі загалом. Про це заявив спецпредставник Трампа з Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі Fox News.

"Диявол ховається в деталях. У нас є команда, яка поїде до Саудівської Аравії на чолі з нашим радником з національної безпеки (Майк Волц) і державним секретарем (Марко Рубіо), і я думаю, що ми маємо з'ясувати ці деталі", — сказав Віткофф.

За його словами, домовленості про припинення вогню стосуються паузи в ударах по інфраструктурі загалом, а не виключно по енергетиці. Віткофф висловив сподівання, що українська сторона погодиться на домовленості, яких було досягнуто.

Віткофф уточнив, що американська і російська команди зустрінуться в Джидді, а не в Ер-Ріяді, як було раніше.

"Я, безумовно, сподіваюся, що українці погодяться на це. У нас, звісно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю в Джидді, і ми проведемо хорошу розмову, щоб досягти позитивних результатів", — заявив Віткофф.

Він не уточнив, чи буде цього разу присутня українська сторона. І росіяни поки теж не коментували майбутню зустріч.

А говорячи про телефонну розмову Дональда Трампа і Володимира Путіна, Стів Віткофф заявив, що "це об'єднання двох великих лідерів заради блага людства".

"Я б відзначив президента Путіна за все, що він зробив сьогодні під час цього дзвінка, щоб наблизити свою країну до фінальної мирної угоди. І я б сказав, і я б віддав усю заслугу президенту Трампу, його вибору, миру через силу, сприйняттю того, що немає альтернатив, що міцний мир важливий для обох сторін", — сказав спецпредставник США з Близького Сходу, який, зокрема, опікується війною в Україні.

Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова. Однією з ключових тем було питання завершення війни в Україні.

Зокрема, за підсумками переговорів стало відомо, що Путін дав згоду на 30-денне перемир'я. Однак ідеться не про повне припинення вогню, що пропонували США і на що погодилася Україна, а про зупинку атак по енергетиці та інфраструктурі.

Зазначимо, що саме Стіва Віткоффа Путін фактично протримав у приймальні близько 8 годин, перш ніж прийняти в Кремлі пізно вночі.