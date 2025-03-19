"Вообще не обсуждали": Трамп объяснил, какой темы с Путиным они избегали во время разговора
Российский и американский президенты разговаривали по телефону более двух часов. Делегации США и РФ встретятся на переговорах 23 марта в Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не обсуждали предоставление американской военной помощи Украине во время телефонного разговора, который состоялся между лидерами стран 18 марта. Об этом в интервью Fox News заявил Дональд Трамп.
"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили много тем, но ничего о прекращении помощи", — сказал Трамп.
Он также назвал "замечательным" свой почти двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, поскольку, по словам Трампа, он продолжает добиваться прекращения огня между РФ и Украиной.
Журналисты также подчеркнули, что после телефонного разговора с Трампом российский президент объявил, что Москва прекратит удары только по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней.
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В то же время спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что разговоры с Путиным были "убедительными", но еще надо многое согласовать.
"Конечно, нам ещё нужно согласовать некоторые детали, и этот процесс начнётся в воскресенье в Джидде. А после этого мы перейдем к полному прекращению огня. И мы имели сегодня очень хороший разговор об ингредиентах для достижения этого", — подчеркнул Уиткофф в интервью Fox News.
Напомним, 18 марта Владимир Зеленский заявил, что Путин отказался от полного прекращения огня.
В этот же день издание Sky News обнародовало материал, в котором отмечалось, что разговор Трампа и Путина был удачным для обеих сторон.
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