Путин хочет Крым и четыре украинские области в обмен на прекращение войны, — росСМИ

Если эти территории "отдадут" России, то Москва якобы не будет претендовать на Одессу и другие украинские регионы.

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Россия готова прекратить войну, если Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины признают российскими. Об этом пишет российское пропагандистское издание "Коммерсанть" со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина на закрытой встрече.

"На переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, которые находятся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области в составе России", — говорится в материале.

Если такое признание произойдет в ближайшее время, то, по словам Путина, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, которые принадлежат Украине.

"Но и эта точка может сдвинуться", — подчеркнул российский журналист "Коммерсанта".

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Кроме того, Владимир Путин якобы сказал, что признание Крыма в составе РФ, а также автономии Луганской и Донецкой республик в 2022 году могло бы предотвратить начало российско-украинской войны.

Президент РФ на закрытой встрече также выразил уверенность, что ему удастся договориться с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 18 марта Владимир Зеленский заявил, что Путин отказался от полного прекращения огня.

В этот же день издание Sky News обнародовало материал, в котором отмечалось, что разговор Трампа и Путина был удачным для обеих сторон.