Путін хоче Крим та чотири українські області в обмін на припинення війни, — росЗМІ

Якщо ці території "віддадуть" Росії, то Москва нібито не буде претендувати на Одесу та інші українські регіони.

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Росія готова припинити війну, якщо Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України визнають російськими. Про це пише російське пропагандистське видання "Коммерсанть" з посиланням на слова президента РФ Володимира Путіна на закритій зустрічі.

"На переговорах щодо українського врегулювання йдеться про те, що території, які перебувають під контролем російської армії, не можуть бути передані Україні. Також РФ може вимагати визнати Крим, Севастополь, "ЛНР", "ДНР", Херсонську і Запорізьку області у складі Росії", — йдеться у матеріалі.

Якщо таке визнання станеться найближчим часом, то, за словами Путіна, Росія не стане претендувати на Одесу та інші території, які належать Україні.

"Але й ця точка може зрушитися", — наголосив російський журналіст "Коммерсанта".

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Крім того, Володимир Путін нібито сказав, що визнання Криму в складі РФ, а також автономії Луганської та Донецької республік у 2022 році могло б запобігти початку російсько-української війни.

Президент РФ на закритій зустрічі також висловив впевненість, що йому вдасться домовитись з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 18 березня Володимир Зеленський заявив, що Путін відмовився від повного припинення вогню.

У цей же день видання Sky News оприлюднило матеріал, в якому зазначалось, що розмова Трампа і Путіна була вдалою для обох сторін.