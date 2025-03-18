Можуть заявити про перемогу: розмова Трампа і Путіна була вдалою для обох сторін, — SkyNews

Дональд Трамп може заявити, що домігся від Володимира Путіна перших кроків до завершення війни. Президент РФ, своєю чергою, має змогу продовжувати бойові дії на лінії фронту.

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За підсумками телефонної бесіди президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна обидві сторони можуть претендувати на перемогу. Під час розмови Трампа і Путіна американський лідер зміг просунути переговорний процес ближче до миру, однак Кремль має перевагу і може продовжувати наземну війну, пише кореспондент SkyNews у Вашингтоні Марк Стоун.

"Результат цієї телефонної розмови дозволить обом сторонам заявити про перемогу", — пише Стоун.

За словами журналіста, Дональд Трамп буде стверджувати, що під час переговорів з Володимиром Путіним домігся поетапного припинення вогню, яке розпочнеться з перемир'я в повітрі та на морі.

"Він буде, правильно, стверджувати, що пересунув стрілку годинника ближче до миру (принаймні в короткостроковій перспективі) в цьому тривалому конфлікті", — зазначив кореспондент.

Володимир Путін, за його словами, попри згоду на припинення ударів по об'єктах енергетики й інфраструктури може продовжувати війну на землі уздовж лінії зіткнення.

"Він хоче цього, бо вважає, що має перевагу і може продовжувати конфлікт на полі бою, щоб просунути лінію фронту якомога далі на захід", — зауважив Стоун.

Росія прагне взяти під контроль якомога більше територій, перш ніж буде підписано угоду про повне припинення вогню, пише журналіст.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 18 березня Володимир Путін погодився на ідею припинення ударів по енергооб'єктах на 30 днів. Також у Кремлі повідомили, що для подальших переговорів щодо завершення війни в Україні буде створено російську та американську експертні групи.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції щодо розмови Трампа і Путіна заявив, що РФ планує почати нові наступи на Сумщині, Харківщині і Запоріжжі у найближчі місяці, щоб висунути ультиматуми на переговорах щодо повного припинення вогню.

Також Володимир Зеленський сказав, що Київ готовий до взаємного припинення ударів по енергетиці, проте якщо РФ продовжить обстріли — Україна відповідатиме.