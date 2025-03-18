Могут заявить о победе: разговор Трампа и Путина был удачным для обеих сторон, — SkyNews
Дональд Трамп может заявить, что добился от Владимира Путина первых шагов к завершению войны. Президент РФ, в свою очередь, имеет возможность продолжать боевые действия на линии фронта.
По итогам телефонной беседы президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина обе стороны могут претендовать на победу. Во время разговора Трампа и Путина американский лидер смог продвинуть переговорный процесс ближе к миру, однако Кремль имеет преимущество и может продолжать наземную войну, пишет корреспондент SkyNews в Вашингтоне Марк Стоун.
"Результат этого телефонного разговора позволит обеим сторонам заявить о победе", — пишет Стоун.
По словам журналиста, Дональд Трамп будет утверждать, что во время переговоров с Владимиром Путиным добился поэтапного прекращения огня, которое начнется с перемирия в воздухе и на море.
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"Он будет, правильно, утверждать, что передвинул стрелку часов ближе к миру (по крайней мере в краткосрочной перспективе) в этом длительном конфликте", — отметил корреспондент.
Владимир Путин, по его словам, несмотря на согласие на прекращение ударов по объектам энергетики и инфраструктуры может продолжать войну на земле вдоль линии соприкосновения.
"Он хочет этого, потому что считает, что имеет преимущество и может продолжать конфликт на поле боя, чтобы продвинуть линию фронта как можно дальше на запад", — отметил Стоун.
Россия стремится взять под контроль как можно больше территорий, прежде чем будет подписано соглашение о полном прекращении огня, пишет журналист.
Напомним, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 18 марта Владимир Путин согласился на идею прекращения ударов по энергообъектам на 30 дней. Также в Кремле сообщили, что для дальнейших переговоров по завершению войны в Украине будет создана российская и американская экспертные группы.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по разговору Трампа и Путина заявил, что РФ планирует начать новые наступления на Сумщине, Харьковщине и Запорожье в ближайшие месяцы, чтобы выдвинуть ультиматумы на переговорах о полном прекращении огня.
Также Владимир Зеленский сказал, что Киев готов к взаимному прекращению ударов по энергетике, однако если РФ продолжит обстрелы — Украина будет отвечать.
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