Неоголошене перемир'я: про що реально домовилися Трамп і Путін і що лишилося за кадром

У вівторок, 18 березня за підсумками тривалої розмови Трампа з Путіним у Білому домі заявили, що на Близькому Сході мають "негайно" розпочатися перемовини щодо мирного врегулювання у російсько-українській війні. Чи дійсно процес може стартувати негайно, з’ясовував Фокус.

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Російська сторона цілком прогнозовано не стала публічно відкидати ідею Трампа про тридцяти денне перемир’я, попутно висуваючи нереалістичні умови задля його встановлення. До речі, якщо говорити про забаганки РФ, то слід зауважити, що буквально за кілька годин до старту перемовин по лінії Трамп-Путін агентство Bloomberg, посилаючись на два джерела, повідомило про те, що під час нещодавнього візиту до Москви спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа Путін назвав обов’язковою умовою для підписання угоди про 30-денне перемир’я зупинку всіх поставок західної зброї Україні на окреслений період.

Чому переговори Трампа і Путіна у Вашингтоні та Москві оцінили по-різному

За гарячими слідами перемовин Трампа і Путіна неназване російське джерело розповіло CNN, що діалог пройшов "дуже добре". І лише більш як за годину після оголошення про завершення розмови лідерів США та РФ росЗМІ повідомили, що Путін, по-перше, проінформував Трампа про обмін полоненими між Києвом та Москвою 19 березня за формулою "175" на "175", по-друге, підтримав ідею господаря Білого дому про взаємну відмову України та Російської Федерації від ударів по енергетичній інфраструктурі терміном на 30 днів, давши відповідну команду військовим.

Важливо

Путін підтримав ідею Трампа про 30-денну відмову від ударів по енергооб'єктах: деталі розмови

Крім того, як повідомили у Кремлі, Путін, заявив, що для запровадження 30-денного припинення вогню необхідно повністю припинити іноземну військову допомогу, надання розвідувальної інформації Україні, а також забезпечити дієвий контроль за припиненням вогню на всій лінії бойового зіткнення. "Відзначено також серйозні ризики, пов’язані з недоговороздатністю київського режиму, який вже неодноразово саботував та порушував досягнуті домовленості. Звернено увагу на варварські злочини терористичного характеру, скоєні українськими бойовиками проти цивільного населення Курської області", — повідомила пресслужба Кремля, додавши, що Путін у розмові з Трампом наголосив про необхідність "зупинити примусову мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ".

Пізніше свою позицію озвучила американська сторона. Зокрема, у Білому домі зазначили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході". "Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт має завершитися тривалим миром. Вони погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир’я в Чорному морі", — зазначили у Трампа.

Вірогідність припинення вогню наразі становить 90%

На переконання політолога Олега Постернака, телефонна розмова Трампа з Путіним засвідчила готовність останнього дійсно піти на 30-денне перемир’я. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зауважив наступне: "Путін фактично дав добро ідеї Трампа з тридцятиденним перемир’ям, але піти на такий крок він готовий каскадним чином: спочатку "заморозка" ударів по енергетичних та цивільних об’єктах, потім – перемир’я на морі і лише після цього перемир’я всеосяжне. Важливо зазначити, що серед умов для встановлення перемир’я Путін не вказав негайне припинення західної допомоги Україні. Даний пункт йде за рамками вимог Москви і наголошується, що це необхідно для недопущення ескалації. Це я вважаю достатньо позитивним сигналом".

Негативом для Києва за підсумками переговорів Трампа і Путіна експерт вважає домовленість про продовження зусиль щодо досягнення мирного врегулювання лише в двосторонньому форматі. Цей нюанс, підкреслює Олег Постернак, наштовхує на багато роздумів: "По-перше, запитується, а де тут Україна, а по-друге, де Європейський Союз. Але якщо говорити загалом, то для Путіна нічого не вартує, як реальна готовність до мирних перемовин, так і її імітація, оскільки в будь-який момент він може зістрибнути з цього потяга, вигадавши тисячу і одну "відмазку". Але хай там як, невдовзі на Близькому Сході відбудеться черговий контакт, який пророблятиме технічні протоколи щодо можливого припинення вогню з урахуванням вимог РФ. І якщо раніше я, оцінюючи готовність Росії до припинення вогню казав 70% "за", 30% — "проти", то наразі даю 90 відсотків, що припинення вогню таки відбудеться. Це майже вирішене питання і певний перелом. Але цей перелом, думаю, відбувся не після офіційних контактів Трампа з Путіним. Телефонна розмова 18 березня, переконаний, стала лише фіксацією раніше досягнутих таємних домовленостей. Врахуйте, що Трамп дуже любить приватну, особисту дипломатію, тому я впевнений, що він розмовляв з Путіним до офіційного дзвінка по приватним каналам. Так само і Зеленському, до речі, Трамп дав свій приватний номер телефону".

"Якщо РФ насправді саботуватиме перемир"я, далеко не факт, що Трамп у підсумку не звинуватить у цьому Київ" Фото: Council on Foreign Relations

Політолог констатував, що найближчими тижнями будуть зроблені кроки для реального припинення вогню. "Ну, а далі, у Путіна залишається великий інструментарій впливу з тим, щоби фальсифікувати і зривати процес, звинувачувати Україну, тощо. А те, що Трамп фактично підіграв Путіну, говорячи про не існуюче оточення українських військових у Курській області, свідчить про те, що і Путін, і Трамп можуть формувати вигадану реальність так, як їм заманеться. Тому, якщо РФ насправді саботуватиме перемир’я, далеко не факт, що Трамп у підсумку не звинуватить у цьому Київ", — підсумовує політолог.

Яке питання для Трампа могло бути важливішим за мир в Україні

Під дещо іншим кутом оцінює розмову Трампа і Путіна експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. "Звертає на себе увагу той факт, що у заяві Білого дому лише половину займає український кейс. Як на мене, США більше акцентують увагу на Близькому Сході і не лише в контексті майданчика для мирних переговорів щодо російсько-української війни. Дуже цікава фраза з заяви США звучить так: "Сполучені Штати і Росія погодилися, що Іран не має мати можливості знищити Ізраїль". В мене таке відчуття, що Трамп частково підставив Путіна, адже він підтримав Ізраїль у нанесенні його ранкового удару, де загинуло понад 400 людей. І ось на цьому фоні Трамп заявляє, що Росія має приймати більш активну участь у врегулюванні на Близькому Сході. Тобто, мене не залишає відчуття, що основою цієї розмови була все ж таки не Україна і мені надзвичайно цікаво, якою буде реакція Ірану", — підкреслює експерт у розмові з Фокусом.

Зазначивши, що наразі вже поступають певні сигнали, що Тегеран дуже і дуже розлючений на РФ, не сприймаючи Російську Федерацію, як країну, яка може на нього тиснути, експерт резюмував: "Гадаю, Росія серйозно ризикує втратити одного важливого союзника".

Що ж стосується України, то тут, наголошує Іван Ус, єдиним вагомим пост переговорним підсумком може бути інформація про обмін полоненими. Усе, що по мирному врегулюванню винесли на загал сторони, зауважує експерт, можна було б обговорити за 30 хвилин. "Натомість вони говорили про хокей, економіку і поки що враження від цієї розмови, що це все пшик", — констатує Іван Ус. Окремо аналітик наголошує, мовляв, те, що Сполучені Штати за підсумками розмови Трампа з Путіним не наполягають на швидкому мирі з урахуванням усіх забаганок РФ — вже великий плюс. Інакше кажучи, відсутність результату на даному етапі експерт вважає позитивом для України, якій врай необхідно вигравати час, допоки російська економіка "не накриється відомою мідною посудиною". А статися це може, за прогнозом Івана Уса, вже протягом поточного року.