Закамуфльоване "Ні": яку гру проводить Путін відносно 30-денного перемир'я

Володимир Путін не відкинув ідею 30-денного перемир’я, яку під час нещодавньої зустрічі у саудівській Джидді погодили Київ та Вашингтон, але й не прийняв її тут і зараз. Про що може свідчити відповідна тактика Кремля, з’ясовував Фокус.

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Туману відносно позиції Москви щодо 30-денного перемир’я за кілька годин до того, як Путін вперше публічно її окреслив, напустив також і помічник президента РФ з питань безпеки Юрій Ушаков, який очолював російську делегацію під час нещодавніх переговорів США та РФ у Ер-Ріяді. Зокрема, путінський помічник гранично гостро розкритикував домовленість США та України щодо тридцятиденного перемир’я. "Треба буде попрацювати, подумати та враховувати і нашу позицію теж, оскільки там викладено лише український підхід. І взагалі — запропоноване тимчасове перемир’я — ні що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових", — сказав Ушаков, додавши при цьому, що "це все кроки, які лише імітують мирні дії і вони взагалі нікому не потрібні".

Між тим сам Путін у своїх формулюваннях фактично спростував заяву Ушакова, заявивши, що Росія насправді виступає "За" 30-денне перемир’я, "але питання в тому, як цей термін буде використовуватися". Окремо Путін подякував Трампу за те, що той "приділяє врегулюванню в Україні стільки часу".

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але ці пропозиції мають привести до довгострокового миру та усунення першопричин конфлікту. Сама по собі ідея правильна, але є питання, які ми повинні обговорити з американськими колегами і, можливо, з Трампом в телефонному режимі", — наголосив Путін. Він підкреслив, мовляв Москва хоче гарантій, що протягом 30-денного перемир’я Україна не проводитиме мобілізацію, а також "не буде проводити підготовку солдатів і отримувати зброю".

Крім того, Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, і хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, "хто що порушив". Також очільника Кремля цікавить, хто власне віддаватиме накази про припинення бойових дій і "хто на кого буде звалювати порушення цієї домовленості".

Чи дійсно Путін побоюється реакції Трампа

Для Путіна сьогодні було б "дуже і дуже небажано" відкрито сказати, що він відмовляється від перемир’я, запропонованого Трампом, вважає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Коментуючи Фокусу заяву Путіна щодо 30-денного перемир’я, експерт констатував: "Путін виступив начебто за перемир’я, але з урахуванням усіх "але" (не проведення Україною мобілізації, не отримання військової допомоги тощо) він насправді сказав "Ні". Інакше кажучи, Путін висунув такі вимоги, які роблять пропозицію по перемир’ю на 30 днів майже нездійсненною, при цьому не пославши Трампа за курсом російського корабля. Вочевидь, він все ж таки побоюється "гарячої" в усіх сенсах реакції з Білого дому".

Все, що сказав Путін про 30-денне перемир’я, вважає Іван Ус, "є гарно упакованою відмовкою". "Завдання України в цій ситуації полягає в тому, щоб максимально оперативно пояснити США, що таким чином Росія ігнорує позицію Дональда Трампа", — резюмував експерт.

Чому час грає проти Путіна

Своєю чергою політолог Тарас Загородній у розмові з Фокусом акцентував: "Путін фактично увімкнув стару заяложену до дір платівку, де в різних інтерпретаціях звучать старі "хотєлки". Тобто, Путін знову і знову, паралельно засипаючи Трампа компліментами, висуває абсолютно неприйнятні, і я би навіть сказав – ідіотські вимоги. Сьогодні він про демілітаризацію України, скорочення армії тощо, просто сказав іншими словами, заводячи Трампа у інтерпретаційні лабіринти".

З огляду на озвучену Путіним позицію щодо 30-денного перемир’я, наголошує політолог, офіційний Київ має повсякчас демонструвати свою готовність до припинення бойових дій, пояснюючи Трампу, що Кремль "водить з ним пустопорожні хороводи, які мають на меті затягування часу".

"Українська влада має сказати Трампу, мовляв, давайте нам зброю і разом робитимемо Америку знову великою. До речі, американці, на мій погляд, вже усвідомили, що вони перегинають палку в плані свого ставлення до Європи, ігрищами з припиненням-відновленням нам допомоги, тощо. Тому, гадаю, США, розуміючи, що тут на кону в тому числі, інтереси їх ВПК будуть більш обережні в плані таких кроків відносно України. Ну, а Путін, затягуючи час, насправді грає проти себе, оскільки через те, що Трамп зараз провокує своїми діями і словами економічну світову кризу, ціна на нафту впаде за достатньо короткі строки і Путін, грубо кажучи, буде воювати палицями, а платити своїм "визволителям" хіба що млинцями з лопати", — підсумовує Тарас Загородній.

Чому Путін не хоче прямо відкинути ідею Трампа про 30-денне перемир’я

В той же час політолог Олег Саакян у розмові з Фокусом зауважив наступне: "Путін, коментуючи ідею Трампа про 30денне перемир’я, сказав "Так" без "Так". Він це зробив для того, щоб з його вимогами і пропозиціями Трамп знову повертався до України і максимально тиснув на неї. Подивимося, як зрештою діятиме Трамп. Якщо він також почне розповідати, що йому потрібен час, щоб подумати над механізмами, це означатиме одне: він не готовий тиснути на Росію. Якщо ж Трамп, відкинувши побажання Путіна в дальній кут, наполягатиме, що наразі важливо просто припинити стріляти, це означатиме, що він готовий говорити з Російською Федерацією з позиції сили, вмикаючи санкції та інші важелі тиску".

Позиція, озвучена Путіним відносно 30-денного перемир’я, на переконання Олега Саакяна, це не просто спроба тягнути час, а намагання "запакувати у перемовний мішок якомога більше своїх політичних забаганок", тримаючи весь час поле компромісів в стратегічних питаннях за рахунок України і діючи виключно в тактичній площині. Окрім цього, вважає експерт, Путін усіляко намагається посилити точки розколу всередині Заходу, розхитуючи міжнародну коаліцію по підтримці України. "Хай там як, але наразі сторони чітко розуміють, що досягнути за допомогою дипломатії завершення російсько-української війни, неможливо. Але оскільки мирний процес нав’язаний Трампом, всі вимушені існувати в парадигмі цієї реальності. В силу різних обставин ніхто не може сказати Трампу жорстке "Ні", — зауважує Олег Саакян.

Але вже 13 березня вночі, після зустрічі Путіна та спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа ситуація знову може радикально змінитися.