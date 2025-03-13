Закамуфлированное "Нет": какую игру проводит Путин относительно 30-дневного перемирия

Владимир Путин не отверг идею 30-дневного перемирия, которую во время недавней встречи в саудовской Джидде согласовали Киев и Вашингтон, но и не принял ее здесь и сейчас. О чем может свидетельствовать соответствующая тактика Кремля, выяснял Фокус.

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Тумана относительно позиции Москвы относительно 30-дневного перемирия за несколько часов до того, как Путин впервые публично ее очертил, напустил также и помощник президента РФ по вопросам безопасности Юрий Ушаков, возглавлявший российскую делегацию во время недавних переговоров США и РФ в Эр-Рияде. В частности, путинский помощник предельно остро раскритиковал договоренность США и Украины о тридцатидневном перемирии. "Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже, поскольку там изложен только украинский подход. И вообще — предложенное временное перемирие — ни что иное, как временная передышка для украинских военных", — сказал Ушаков, добавив при этом, что "это все шаги, которые лишь имитируют мирные действия и они вообще никому не нужны".

Между тем сам Путин в своих формулировках фактически опроверг заявление Ушакова, заявив, что Россия на самом деле выступает "за" 30-дневное перемирие, "но вопрос в том, как этот термин будет использоваться". Отдельно Путин поблагодарил Трампа за то, что тот "уделяет урегулированию в Украине столько времени".

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но эти предложения должны привести к долгосрочному миру и устранению первопричин конфликта. Сама по себе идея правильная, но есть вопросы, которые мы должны обсудить с американскими коллегами и, возможно, с Трампом в телефонном режиме", — подчеркнул Путин. Он подчеркнул, мол Москва хочет гарантий, что в течение 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, а также "не будет проводить подготовку солдат и получать оружие".

Кроме того, Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, как будут решаться вопросы контроля и верификации, и кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, "кто что нарушил". Также главу Кремля интересует, кто собственно будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и "кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности".

Действительно ли Путин опасается реакции Трампа

Для Путина сегодня было бы "очень и очень нежелательно" открыто сказать, что он отказывается от перемирия, предложенного Трампом, считает эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус. Комментируя Фокусу заявление Путина о 30-дневном перемирии, эксперт констатировал: "Путин выступил вроде бы за перемирие, но с учетом всех "но" (не проведение Украиной мобилизации, не получение военной помощи и т.д.) он на самом деле сказал "Нет". Иначе говоря, Путин выдвинул такие требования, которые делают предложение по перемирию на 30 дней почти невыполнимым, при этом не послав Трампа по курсу российского корабля. Очевидно, он все же опасается "горячей" во всех смыслах реакции из Белого дома".

Все, что сказал Путин о 30-дневном перемирии, считает Иван Ус, "является хорошо упакованной отговоркой". "Задача Украины в этой ситуации заключается в том, чтобы максимально оперативно объяснить США, что таким образом Россия игнорирует позицию Дональда Трампа", — резюмировал эксперт.

Почему время играет против Путина

В свою очередь политолог Тарас Загородний в разговоре с Фокусом акцентировал: "Путин фактически включил старую избитую до дыр пластинку, где в разных интерпретациях звучат старые "хотелки". То есть, Путин снова и снова, параллельно засыпая Трампа комплиментами, выдвигает абсолютно неприемлемые, и я бы даже сказал — идиотские требования. Сегодня он о демилитаризации Украины, сокращении армии и т.д., просто сказал другими словами, заводя Трампа в интерпретационные лабиринты".

Учитывая озвученную Путиным позицию относительно 30-дневного перемирия, отмечает политолог, официальный Киев должен постоянно демонстрировать свою готовность к прекращению боевых действий, объясняя Трампу, что Кремль "водит с ним пустые хороводы, которые имеют целью затягивание времени".

"Украинская власть должна сказать Трампу, мол, давайте нам оружие и вместе будем делать Америку снова великой. Кстати, американцы, на мой взгляд, уже осознали, что они перегибают палку в плане своего отношения к Европе, играми с прекращением-восстановлением нам помощи и тому подобное. Поэтому, думаю, США, понимая, что здесь на кону в том числе, интересы их ВПК будут более осторожны в плане таких шагов в отношении Украины. Ну, а Путин, затягивая время, на самом деле играет против себя, поскольку из-за того, что Трамп сейчас провоцирует своими действиями и словами экономический мировой кризис, цена на нефть упадет за достаточно короткие сроки и Путин, грубо говоря, будет воевать палками, а платить своим "освободителям" разве что блинами с лопаты", — заключает Тарас Загородний.

Почему Путин не хочет прямо отвергнуть идею Трампа о 30-дневном перемирии

В то же время политолог Олег Саакян в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Путин, комментируя идею Трампа о 30-дневном перемирии, сказал "Да" без "Да". Он это сделал для того, чтобы с его требованиями и предложениями Трамп снова возвращался к Украине и максимально давил на нее. Посмотрим, как в итоге будет действовать Трамп. Если он также начнет рассказывать, что ему нужно время, чтобы подумать над механизмами, это будет означать одно: он не готов давить на Россию. Если же Трамп, отбросив пожелания Путина в дальний угол, будет настаивать, что сейчас важно просто прекратить стрелять, это будет означать, что он готов говорить с Российской Федерацией с позиции силы, включая санкции и другие рычаги давления".

Позиция, озвученная Путиным относительно 30-дневного перемирия, по убеждению Олега Саакяна, это не просто попытка тянуть время, а попытка "упаковать в переговорный мешок как можно больше своих политических прихотей", держа все время поле компромиссов в стратегических вопросах за счет Украины и действуя исключительно в тактической плоскости. Кроме этого, считает эксперт, Путин всячески пытается усилить точки раскола внутри Запада, расшатывая международную коалицию по поддержке Украины. "Так или иначе, но сейчас стороны четко понимают, что достичь с помощью дипломатии завершения российско-украинской войны, невозможно. Но поскольку мирный процесс навязан Трампом, все вынуждены существовать в парадигме этой реальности. В силу разных обстоятельств никто не может сказать Трампу жесткое "Нет", — отмечает Олег Саакян.

Но уже 13 марта ночью, после встречи Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа ситуация снова может радикально измениться.