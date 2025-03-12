Никаких гарантий и миротворцев, но уступки на земле: какие условия Трамп предлагает Украине, — СМИ

Киев согласился на американское предложение о перемирии, но о мирном соглашении речь пока не идет — только о паузе. Стало известно, для чего будет использован этот перерыв и на что готов пойти Вашингтон ради мира.

Related video

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. Политики согласовали предложенное Вашингтоном перемирие. 12 марта в Politico опубликовали детали мирного плана президента США Дональда Трампа.

Украина согласна на немедленное прекращение огня, но 30-дневное перемирие вступит в силу, если такие же условия поддержит и Россия. Президент Владимир Зеленский уточнил, что речь идет не только об обстрелах, но и о боях вдоль всей линии фронта. Трамп должен обсудить это с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Для танго нужны двое", — подчеркнул он.

В СМИ обнародовали подробности сделки, которые уже известны.

1. Для чего пауза на фронте

Сообщается, что прекращение огня пока не требует от Москвы ничего кроме паузы на поле боя, и страна-агрессор была в восторге от предложения Трампа.

По замыслу, этот перерыв позволит осуществить гуманитарные шаги. В частности, провести обмен военнопленными, освободить удерживаемых гражданских и вернуть принудительно вывезенных с территорий Украины детей.

2. Согласится ли Кремль

Во вражеском МИД заявили, что "не исключают контактов с представителями США в ближайшие несколько дней". Однако на Западе относятся скептически к тому, что Путин заинтересован в долгосрочном мире, даже если подпишет соглашение.

Москва выдвинула требования по длительному соглашению, которые оценивают как невозможные для Украины. Речь идет о запрете на размещение миротворцев и международном признании оккупированных ВС РФ территорий. Пойдет ли Путин на компромисс, неизвестно.

3. США отменили свои запреты

Недавно Вашингтон прекратил военную помощь Украине и запретил делиться со страной разведывательными данными. Все это по результатам переговоров было восстановлено.

4. Это — не мирное соглашение

Пока речь идет о временном прекращении огня, которое с согласия обеих сторон можно будет продолжить. После достижения перемирия начнутся переговоры по условиям самого мирного соглашения. И США, и Украина пообещали объявить переговорные группы как можно быстрее.

5. О полезных ископаемых никто не забыл

Трамп настроен получить доступ к украинским запасам минералов, в частности лития, урана и титана. Ожидалось, что соглашение о полезных ископаемых будет подписано во время визита Зеленского в Белый дом, но после эмоционального разговора политиков этого не произошло.

11 марта лидер США заявил, что пригласит Зеленского снова в Белый дом.

6. Пока о территориальных уступках речь не идет

Накануне переговоров Вашингтон предупредил, что Киеву придется идти на уступки, в том числе территориальные. Однако за 8-часовую встречу в Саудовской Аравии эту тему не поднимали. Это будут обсуждать во время переговоров по окончательному миру.

7. Никаких гарантий безопасности

Как сообщается, Трамп дал четко понять, что не склонен "очень много" гарантировать относительно будущей безопасности Украины. Он считает это задачей Европы.

8. Украина стремится к привлечению Европы

Киев хочет, чтобы его европейские партнеры были участниками мирного процесса. Пока не понятно, как на это смотрит команда Трампа. В Еврокомиссии и Великобритании приветствовали прогресс в мирных переговорах.

9. Следующие шаги

Британский премьер Кир Стармер уже в субботу соберет европейский и других лидеров на встречу. Он готов работать с президентом Франции Эммануэлем Макроном над созданием коалиции стран, готовых прислать своих миротворцев в Украину или оказать другую поддержку для постоянного мира.

США в этих дискуссиях участия не принимают, ведь Трамп имеет четкую позицию, не желая направлять ни одного американского солдата в Украину. Отмечается, что многое будет зависеть от того, будет ли коалиция достаточно сильной, чтобы убедить Киев в своей способности остановить нападение РФ, и одновременно достаточно нейтральной, чтобы убедить Путина в отсутствии угрозы.

Напомним, 11 марта президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты переговоров в Саудовской Аравии во время своего вечернего обращения. Он подчеркнул, что позиция Украины четкая, и США понимают озвученные аргументы.

В The Telegraph передавали, что возобновление военной помощи Украине и обмена разведданными — это своеобразная угроза Кремлю. По оценке полковника Дима Коллинза, смысл сообщения таков: "Согласитесь на прекращение огня, или США вооружат украинцев до зубов, и вы проиграете".