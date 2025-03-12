"США вооружат украинцев до зубов": Путину передали угрозу из Саудовской Аравии, — СМИ

По словам полковника Тима Коллинза, это не будет идеальный мир, но убийства и смерть прекратятся.

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После переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии было сделано заявление о том, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, а США возобновит поставки оружия и обмен разведданными, что является своеобразной угрозой в адрес Владимира Путина, которая "передала мяч" российской стороне. Об этом в материале для The Telegraph заявил бывший офицер британской армии, полковник Тим Коллинз.

"Адресная угроза для них (россиян, — ред.) звучит так: "Согласитесь на прекращение огня, или США вооружат украинцев до зубов, и вы проиграете". Я сомневаюсь, что Владимир Путин сейчас так широко улыбается", — отметил Коллинз.

По его словам, президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира поэтому мир в Украине "похоже, будет достигнут".

"Это не будет идеальный мир, но убийства и смерть прекратятся", — подчеркнул Коллинз.

Он также подчеркнул, что заключая эти мирные соглашения, Трамп в очередной раз нарушил норму, привлекая к этому процессу наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который ещё недавно был изгнанником из-за своей вероятной причастности к гибели журналиста Камаля Хашогги, а теперь является ключевым фигурантом сделки и героем на мировой арене.

Напомним, 11 марта Трамп заявил, что хочет согласовать перемирие с РФ в ближайшие дни и "надеется" на то, что Путин согласится.

В этот же день в Госдуме РФ заявили, что Россия не пойдет на перемирие, чтобы не дать Украине перевооружиться.