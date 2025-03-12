"США озброять українців до зубів": Путіну передали погрозу з Саудівської Аравії, — ЗМІ

За словами полковника Тіма Коллінза, це не буде ідеальний мир, але вбивства і смерть припиняться.

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Після перемовин між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії була зроблена заява про те, що Україна погодилась на 30-денне припинення вогню, а США відновить поставки зброї та обмін розвідданими, що є своєрідною погрозою на адресу Володимира Путіна, яка "передала м'яч" російській стороні. Про це в матеріалі для The Telegraph заявив колишній офіцер британської армії, полковник Тім Коллінз.

"Адресна погроза для них (росіян, — ред.) звучить так: "Погодьтеся на припинення вогню, або США озброять українців до зубів, і ви програєте". Я сумніваюся, що Володимир Путін зараз так широко посміхається", — зазначив Коллінз.

За його словами, президент США Дональд Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру тому мир в Україні "схоже, буде досягнутий".

"Це не буде ідеальний мир, але вбивства і смерть припиняться", — наголосив Коллінз.

Він також підкреслив, що укладаючи ці мирні угоди, Трамп вкотре порушив норму, залучивши до цього процесу спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана, який ще недавно був вигнанцем через свою ймовірну причетність до загибелі журналіста Камаля Хашоггі, а тепер є ключовим фігурантом угоди і героєм на світовій арені.

Нагадаємо, 11 березня Трамп заявив, що хоче узгодити перемир'я з РФ найближчими днями та "сподівається" на те, що Путін погодиться.

У цей же день в Держдумі РФ заявили, що Росія не піде перемир'я, щоб не дати Україні переозброїтися.