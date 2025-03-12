Жодних гарантій і миротворців, але поступки на землі: які умови Трамп пропонує Україні, — ЗМІ

Київ погодився на американську пропозицію щодо перемир’я, але про мирну угоду поки не йдеться — лише про паузу. Стало відомо, для чого буде використана ця перерва і на що готовий піти Вашингтон заради миру.

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11 березня у Саудівській Аравії пройшла зустріч української та американської делегацій. Політики узгодили запропоноване Вашингтоном перемир’я. 12 березня у Politico опублікували деталі мирного плану президента США Дональда Трампа.

Україна згодна на негайне припинення вогню, але 30-денне перемир’я набуде чинності, якщо такі ж умови підтримає і Росія. Президент Володимир Зеленський уточнив, що йдеться не лише про обстріли, але й про бої вздовж усієї лінії фронту. Трамп має обговорити це з лідером РФ Володимиром Путіним.

"Для танго потрібні двоє", — підкреслив він.

У ЗМІ оприлюднили подробиці угоди, які вже відомі.

1. Для чого пауза на фронті

Повідомляється, що припинення вогню поки не вимагає від Москви нічого, окрім паузи на полі бою, і країна-агресорка була в захваті від пропозиції Трампа.

За задумом, ця перерва дасть змогу здійснити гуманітарні кроки. Зокрема, провести обмін військовополоненими, звільнити утримуваних цивільних і повернути примусово вивезених з територій України дітей.

2. Чи погодиться Кремль

У ворожому МЗС заявили, що "не виключають контактів з представниками США в найближчі кілька днів". Однак на Заході ставляться скептично до того, що Путін зацікавлений у довгостроковому мирі, навіть якщо підпише угоду.

Москва висунула вимоги щодо тривалої угоди, які оцінюють як неможливі для України. Йдеться про заборону на розміщення миротворців і міжнародне визнання окупованих ЗС РФ територій. Чи піде Путін на компроміс, невідомо.

3. США скасували свої заборони

Нещодавно Вашингтон припинив військову допомогу Україні та заборонив ділитись з країною розвідувальними даними. Усе це за результатами переговорів було відновлено.

4. Це — не мирна угода

Поки йдеться про тимчасове припинення вогню, яке за згоди обох сторін можна буде продовжити. Після досягнення перемир’я почнуться переговори щодо умов самої мирної угоди. І США, і Україна пообіцяли оголосити переговорні групи якнайшвидше.

5. Про корисні копалини ніхто не забув

Трамп налаштований отримати доступ до українських запасів мінералів, зокрема літію, урану й титану. Очікувалось, що угода про корисні копалини буде підписана під час візиту Зеленського у Білий дім, але після емоційної розмови політиків цього не сталося.

11 березня лідер США заявив, що запросить Зеленського знову у Білий дім.

6. Поки про територіальні поступки не йдеться

Напередодні перемовин Вашингтон попередив, що Києву доведеться йти на поступки, зокрема територіальні. Однак за 8-годинну зустріч у Саудівській Аравії цю тему не підіймали. Це обговорюватимуть під час переговорів щодо остаточного миру.

7. Жодних гарантій безпеки

Як повідомляється, Трамп дав чітко зрозуміти, що не схильний "дуже багато" гарантувати щодо майбутньої безпеки України. Він вважає це завданням Європи.

8. Україна прагне залучення Європи

Київ хоче, щоб його європейські партнери були учасниками мирного процесу. Наразі незрозуміло, як на це дивиться команда Трампа. У Єврокомісії та Великій Британії привітали прогрес у мирних переговорах.

9. Наступні кроки

Британський прем’єр Кір Стармер вже у суботу збере європейських та інших лідерів на зустріч. Він готовий працювати з президентом Франції Емманюелем Макроном над створенням коаліції країн, готових надіслати своїх миротворців в Україну або надати іншу підтримку задля постійного миру.

США у цих дискусіях участі не беруть, адже Трамп має чітку позицію, не бажаючи направляти жодного американського солдата в Україну. Зазначається, що багато буде залежати від того, чи буде коаліція достатньо сильною, щоб переконати Київ у своїй здатності зупинити напад РФ, і водночас достатньо нейтральною, щоб переконати Путіна у відсутності загрози.

Нагадаємо, 11 березня президент Володимир Зеленський прокоментував результати переговорів у Саудівській Аравії під час свого вечірнього звернення. Він наголосив, що позиція України чітка, і США розуміють озвучені аргументи.

У The Telegraph передавали, що відновлення військової допомоги Україні й обміну розвідданими — це своєрідна погроза Кремлю. За оцінкою полковника Тіма Коллінза, сенс повідомлення такий: "Погодьтеся на припинення вогню, або США озброять українців до зубів, і ви програєте".