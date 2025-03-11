США и Украина обсудили условия перемирия и соглашение о металлах: первые детали переговоров

Советник по нацбезопасности США Майкл Уолтц заявил, что есть прогресс на переговорах с украинской делегацией в Джидде, сообщили журналисты.

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Во время первого раунда встречи в Саудовской Аравии делегации Соединенных Штатов Америки и Украины говорили об условиях перемирия на российско-украинской войне. После получасового перерыва начался второй раунд переговоров. О деталях событий в Джидде 11 марта рассказало "Суспільне". Фокус собрал первые комментарии участников переговоров.

Медиа узнало о ходе переговоров от собеседника, который проинформирован о событиях в Саудовской Аравии. О ком идет речь "Суспільне" не написало. Источник озвучил две темы, которые поднимались во время первого раунда. Первая тема — перемирие, в рамках которого Украина может согласиться на прекращение огня на море и в воздухе. Вторая тема — о заключении соглашения о редкоземельных металлах. Какие итоги обсуждения этих тем, собеседник журналистов не сообщил.

Второй раунд переговоров уже начался, написало "Суспільне" около 16 ч., ссылаясь на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Встреча в Саудовской Аравии — детали

На страницах в соцсети X главы Госдепа Марка Рубио и советника по нацбезопасности Майкла Уолтца, которые участвуют во встрече в Джидде, нет комментариев о ходе переговоров. В Telegram-канале главы офиса президента Андрея Ермака появилось несколько сообщений. В 11:54, после часа общения с американцами, он написал, что встреча проходит "конструктивно". После того, как члены делегаций сделали перерыв между раундами, глава офиса отметил, что "работа продолжается". Советница по вопросам коммуникаций главы ОП Дарья Заривна подтвердила, что происходит конструктивный разговор.

Кроме того, появился сверхкороткий комментарий Майкла Уолтца, сообщило агентство CNN. Когда чиновника спросили о ходе переговоров, он заявил, что есть "прогресс".

Реакция Кремля на переговоры США и Украины

11 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Москву может прибыть спецпредставитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Цель визита, который ожидается в четверг 13 марта, — рассказать Кремлю о ходе переговоров США и Украины по перемирию. После публикации появилась реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Чиновник не опроверг, но не подтвердил приезд Уиткоффа. По его словам, ожидают, что США расскажут Москве об итогах встречи.

"Конечно, Соединенные Штаты как страна, которая выступает инициативой по поиску путей мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, проинформируют российскую сторону о контактах после сегодняшних контактов в Джидде с украинцами", — привело CNN слова Пескова.

Между тем Фокус привел еще одну цитату представителя Кремля. Песков высказался относительно другой публикации Bloomberg, в которой говорилось о готовности Москвы к миру, если будут выполнены "рамочные условия" для мирного соглашения и появятся только согласованные миротворцы. Представитель Владимира Путина заявил, что все такие заявления "не соответствуют действительности".

Других комментариев относительно хода событий в Джидде Кремль пока не давал.

Китай о встрече в Саудовской Аравии

На события в Джидде 11 марта отреагировали в МИД Китая. Пресс-секретарь ведомства Мао Нин заявила, что КНР поддерживает усилия, направленные на завершение российской украинской войны, и надеется на "справедливое и длительное решение".

"Китай готов работать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль для политического урегулирования украинского кризиса", — заявила Мао Нин.

Какова позиция Украины

11 марта события в Джидде, а также ночную дроновую атаку на Москву, прокомментировали в СНБО Украины. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что массированный налет на столицу РФ и предыдущие атаки на НПЗ — это сигнал для Путина, что стоит соглашаться на условия перемирия Украины. Условия перемирия озвучил президент Владимир Зеленский: речь идет о прекращении огня на море и в воздухе с возможным появлением западных миротворцев.

Что говорят в Белом доме

О планах США относительно встречи в Саудовской Аравии 6 марта высказался Уиткофф. Представитель Белого дома заявил, что с украинцами будут говорить о прекращении огня и начале мирных переговоров.

Отметим, 11 марта издание Bloomberg озвучило информацию от представителя сферы безопасности США относительно позиции Кремля. Собеседник журналистов заявил, что в Белом доме понимают неготовность Москвы к компромиссам. Об этом свидетельствуют максимальные требования Путина, на которые не могут согласиться ни Украина, ни Европа.

Напоминаем, 11 марта в Генштабе рассказали о сотнях беспилотников, которые полетели на Москву в ночь на 11 марта.