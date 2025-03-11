По России запустили сотни дронов: в Генштабе рассказали о результатах массированной атаки

Украинские силы ударили по стратегическим объектам на территории РФ. Попадание зафиксировали даже в самой Москве.

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11 марта Россию атаковали БПЛА, во вражеском Минобороны заявили об успешной ликвидации 337 дронов. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отчитались о результатах массированного удара.

В операции участвовали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны и другие компоненты Сил обороны. Ночью на 11 марта защитники нанесли удар по ряду стратегических объектов на территории РФ.

В частности, были успешно атакованы производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода. Он способен перерабатывать 11 миллионов тонн нефти в год, обеспечивая 40-50% потребностей Москвы в дизеле и бензине.

Кроме того, громко было и в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области РФ. Она обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба". Также речь идет о важном компоненте в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.

"Из открытых источников известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора, пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры. Силы обороны Украины владеют подробной информацией о стратегических объектах, задействованных в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население", — отметили в Генштабе.

Напомним, в росСМИ передали, что после массированной атаки БПЛА в Госдуме РФ призвали применить по Украине "Орешник".

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что дроны доставили в Россию сигнал, чтобы заинтересовать главу Кремля Владимира Путина в перемирии.