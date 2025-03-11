По Росії запустили сотні дронів: у Генштабі розповіли про результати масованої атаки

Українські сили вдарили по стратегічних об’єктах на території РФ. Влучання зафіксували навіть у самій Москві.

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11 березня Росію атакували БПЛА, у ворожому Міноборони заявили про успішну ліквідацію 337 дронів. У Генеральному штабі Збройних Сил України відзвітували про результати масованого удару.

В операції брали участь підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони й інші компоненти Сил оборони. Вночі на 11 березня захисники завдали удару по низці стратегічних об’єктів на території РФ.

Зокрема, були успішно атаковані виробничі потужності Московського нафтопереробного заводу. Він здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти у рік, забезпечуючи 40-50% потреб Москви у дизелі та бензині.

Окрім того, гучно було і в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області РФ. Вона забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба". Також йдеться про важливий компонент у процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.

"Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора, постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури. Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у росЗМІ передали, що після масованої атаки БПЛА у Держдумі РФ закликали застосувати по Україні "Орешник".

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що дрони доставили у Росію сигнал, щоб зацікавити очільника Кремля Володимира Путіна у перемир’ї.