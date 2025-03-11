Після атаки БПЛА на Москву: у Держдумі закликали ударити по Україні "Орешником"

У ніч на 11 березня дрони масовано атакували Московську область. Міністерство оборони РФ звітує про понад 300 збитих БПЛА.

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У Держдумі закликали завдати удару у відповідь по українській території після масованої атаки БПЛА по Росії. Про це пишуть росЗМІ.

Голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов закликав російського президента Володимира Путіна завдати удару.

"Рішення за Верховним головнокомандувачем, але, гадаю, буде незайвим запустити по Україні "Орешник", краще не один", — сказав Картаполов.

Ракета "Орешник": що собою представляє

"Орешник" являє собою нове покоління російських ракет, які нібито мають унікальні характеристики. Зброя класифікується як балістична ракета середньої дальності, що підтверджується гіперзвуковою швидкістю бойових блоків на заключних етапах польоту — 6-7 Махів. Тим часом подібні швидкості досягаються всіма балістичними ракетами середньої та міжконтинентальної дальності після відділення бойових блоків.

Атака БПЛА на Москву

У ніч на 11 березня дрони масовано атакували Московську область РФ. Атака почалася близько четвертої години ранку. У Домодєдово дрон упав на парковку "Міраторга", де загорілися автомобілі. Зокрема, один охоронець парковки загинув.

Під час атаки постраждали вісім осіб. Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомляв про трьох постраждалих.

Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про 337 збитих безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що на підльоті до російської столиці було збито 73 БПЛА.

Унаслідок атаки 11 березня пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. А аеропорти Жуковський, Домодєдово, Внуково і Шереметьєво закриті.

Нагадаємо, в Україні немає систем ППО, здатних збивати "Орешник".

Також Фокус писав про те, на що здатна російська ракета "Орешник".