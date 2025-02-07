"Орешник" — лише міф: на що реально здатна ракета РФ і чому Україні не варто її боятися

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ЧОМУ "ОРЕШНИК" НЕ ПРИЗВЕДЕ ДО КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ

У Росії вчергове поміняли голову "Роскосмосу" — за невиконання державних завдань. Новий керівник призначений миттєво — це людина, традиційно для недоімперії далека від ракетно-космічної техніки, але близька до роботи з великими фінансовими потоками.

І відразу після призначення "нового Рогозіна" пішло попередження про можливий пуск "Орешника". Тому що над полігоном Капустин Яр закрили небо, що є ознакою підготовки випробувань, які можуть відбутися найближчим часом. Тобто, "попереднього Рогозіна" зняли саме за зрив строків по запускам "Орешника", а новий намагається відразу продемонструвати, що він все виправить.

Такий перебіг подій свідчить про те, що Путін мріє повторити сценарій, який застосували США у кінці Другої Світової: удар ЯЗ, що призвело до капітуляції Японії. Але Путін хоче ударити "Орешником", який позиціонується як кінетична зброя, яка не є зброєю масового знищення, але теоретично здатна завдати таких самих руйнувань, як атомна бомба.

А після цього Кремль протягне свій — капітулянтський для України варіант мирного договору.

При цьому, вірогідність, що "Орешник" зможе виконати функцію американських атомних бомб "Товстун" і "Малюк", я оцінюю як мізерну. І це не моя особиста зневага до сучасного стану російського ракетобудування, а розуміння, що в наявних масово-габаритних параметрах "Орешник" навряд чи може бути ефективною кінетичною зброєю.

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Кінетична зброя — це ракета, у бойовій частині якої замість вибухівки — стрижні з тугоплавкого матеріалу, вольфраму зазвичай. Ці стрижні розганяють до гіперзвукової швидкості, при ударі кінетична енергія вивільняється, і це схоже на потужний вибух. Коли у прадавні часи у Землю таким чином врізався астероїд, від вибуху вимерли всі динозаври на планеті.

В наші часи Південна Корея створила ракету під назвою "Хюнму", яка у бойовій частині має 8 тонн вольфраму. При ударі її об поверхню вивільняється енергія, еквівалентна 11,4 тонам тротилу, тобто, умовний кінетичний коефіцієнт — більший за одиницю. До того ж енергія вивільняється на глибині більше сотні метрів, а руйнування на поверхні відносно невеликі, бо ця ракета, власне, і створена для того, щоб дістати якогось Ина, як би глибоко він не закопався.

З "Орешником все не так. Інженери КБ "Південне" (я там колись працював) дослідили місце падінні бойових частин "Орешника" на території "Південмашу". Вага цих частин — 1.200 кг, а енергії вивільнилося як від 700-800 кг тротилу. Тобто, кінетичний коефіцієнт — менше одиниці. Бо швидкість падіння надто мала — десь 10 швидкостей звуку. А для потужного вибухового ефекту потрібно мати 50 швидкостей звуку. Ну, хоча б 30.

Габарити "Орешника" такі, що потужний розгінний блок для набору таких величезних швидкостей просто нема куди вмонтувати. От "Старшип" напхати вольфрамом і розігнати теоретично можливо, а виріб "Роскосмосу" — навряд чи. Та й не залякаєш Україну таким — на нас вже скільки КАБів вагою з 2,5 тонн вибухівки скинули. Нас несправедливість і недолугість у тилу добити здатні, вони страшніші за будь-яку маячню недоімперії "на нових фізичних принципах".

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