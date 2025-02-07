"Орешник" — всего лишь миф: на что реально способна ракета РФ и почему Украине не стоит ее бояться

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ПОЧЕМУ "ОРЕШНИК" НЕ ПРИВЕДЕТ К КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ

В России в очередной раз поменяли главу "Роскосмоса" — за невыполнение государственных задач. Новый руководитель назначен мгновенно — это человек, традиционно для недоимперии далекий от ракетно-космической техники, но близкий к работе с большими финансовыми потоками.

И сразу после назначения "нового Рогозина" последовало предупреждение о возможном пуске "Орешника". Потому что над полигоном Капустин Яр закрыли небо, что является признаком подготовки испытаний, которые могут состояться в ближайшее время. То есть, "предыдущего Рогозина" сняли именно за срыв сроков по запускам "Орешника", а новый пытается сразу продемонстрировать, что он все исправит.

Такой ход событий свидетельствует о том, что Путин мечтает повторить сценарий, который применили США в конце Второй Мировой: удар ЯО, что привело к капитуляции Японии. Но Путин хочет ударить "Орешником", который позиционируется как кинетическое оружие, не являющееся оружием массового уничтожения, но теоретически способное нанести такие же разрушения, как атомная бомба.

А после этого Кремль протянет свой — капитулянтский для Украины вариант мирного договора.

При этом, вероятность, что "Орешник" сможет выполнить функцию американских атомных бомб "Толстяк" и "Малыш", я оцениваю как мизерную. И это не мое личное пренебрежение к современному состоянию российского ракетостроения, а понимание, что в имеющихся массово-габаритных параметрах "Орешник" вряд ли может быть эффективным кинетическим оружием.

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Украинский эксперт рассказал, какой системе ПРО "по зубам" российский "Орешник"

Кинетическое оружие — это ракета, в боевой части которой вместо взрывчатки — стержни из тугоплавкого материала, вольфрама обычно. Эти стержни разгоняют до гиперзвуковой скорости, при ударе кинетическая энергия высвобождается, и это похоже на мощный взрыв. Когда в древние времена в Землю таким образом врезался астероид, от взрыва вымерли все динозавры на планете.

В наше время Южная Корея создала ракету под названием "Хюнму", которая в боевой части имеет 8 тонн вольфрама. При ударе ее о поверхность высвобождается энергия, эквивалентная 11,4 тоннам тротила, то есть, условный кинетический коэффициент — больше единицы. К тому же энергия высвобождается на глубине более сотни метров, а разрушения на поверхности относительно невелики, ибо эта ракета, собственно, и создана для того, что достать какого-нибудь Ына, как бы глубоко он ни закопался.

С "Орешником все не так. Инженеры КБ "Южное" (я там когда-то работал) исследовали место падения боевых частей "Орешника" на территории "Южмаша". Вес этих частей — 1.200 кг, а энергии высвободилось как от 700-800 кг тротила. То есть, кинетический коэффициент — меньше единицы. Потому что скорость падения слишком мала — где-то 10 скоростей звука. А для мощного взрывного эффекта нужно иметь 50 скоростей звука. Ну, хотя бы 30.

Габариты "Орешника" таковы, что мощный разгонный блок для набора таких огромных скоростей просто некуда вмонтировать. Вот "Старшип" напичкать вольфрамом и разогнать теоретически возможно, а изделие "Роскосмоса" — вряд ли. Да и не запугаешь Украину таким — на нас уже сколько КАБов весом с 2,5 тонн взрывчатки сбросили. Нас несправедливость и безалаберность в тылу добить способны, они страшнее любого бреда недоимперии "на новых физических принципах".

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