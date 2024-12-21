Маниакальная надежда на "Орешник": как Путин будет склонять Трампа к сдаче Украины в 2025-м

Во время ежегодной итоговой пресс-конференции Путин, среди прочего, заявил о готовности постоянно говорить с Трампом, но даже намека не сделал о готовности остановить "СВО". Итак, какую тактику выбрал Кремль на 2025 год в отношении Украины и Запада, в частности США, выяснял Фокус.

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Уже второй год подряд Путин сочетает итоговую пресс-конференцию с "Прямой линией", во время которой ему якобы задают вопросы рядовые россияне, которые на этот раз, по словам организаторов действа, отправили главе Кремля около 2 млн вопросов-пожеланий.

Сегодня, когда общеизвестному слогану "Киев за три дня" исполнилось почти три года, на вопрос о том, как он оценивает ход "специальной военной операции" и стала ли победа ближе, Путин ответил следующим образом: "Заранее загадывать сложно, но Москва движется к своим первоначальным задачам, очерченным в начале "СВО".

Как Путин привязал Трампа к "Орешнику"

Журналист американского телеканала NBC спросил у Путина о том, что он сможет предложить будущему президенту Дональду Трампу, когда они встретятся. При этом свой вопрос репортер дополнил следующей репликой: "Вы не достигли целей военной операции, многие россияне погибли, в частности вашего генерала убили прямо в Москве, а лидера Сирии, которого вы поддерживали, изгнали из страны. То есть, когда вы встретитесь с будущим президентом Трампом, вы будете более слабым лидером".

Путин, предварительно подчеркнув, что не общался с Трампом четыре года, добавил: "Вам очень хотелось бы, чтобы Россия была ослаблена. Но Россия стала намного сильнее за последние три года — мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим, а боеспособность российской армии сейчас самая высокая в мире! Я не знаю, когда мы с ним (Трампом — ред.) встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я готов к этому, конечно, в любое время. Готов буду и к встрече. Если у нас когда-то состоится встреча с новоизбранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чем поговорить".

Несмотря на то, что за более чем 4 часа действа Путин коснулся вопросов во многих сферах, "гвоздем" программы стали его заявления относительно "Орешника". В частности, корреспондент телеканала "Звезда" спросил: "На Западе продолжают называть "Орешник" модификацией старого советского оружия и говорят о том, что эту ракету может сбить ПВО даже на стадии запуска. Это так?".

"Да, были определенные разработки, — объяснял Путин, — но разработки уже российского периода времени. То есть это новое оружие. А если западные эксперты так считают (что можно сбить "Орешник" — ред.), пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и США, кто им платит за их анализ, сделать технологический эксперимент, скажем, высокотехнологичную дуэль ХХІ века! Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы готовы к такому эксперименту. Готова ли другая сторона?".

Путин вызвал Запад на "технологическую дуэль" с "Орешником" Фото: militaryarms

Весьма показательно, что Запад на "приглашение" Путина о проведении "высокотехнологичного эксперимента" не отреагировал. Зато президент Владимир Зеленский лаконично, но емко прокомментировал идею главы Кремля, чем вызвал волну поддержки в отечественном сегменте соцсетей.

"Киев за три дня и один народ уже в прошлом. Теперь, для того, чтобы стать третьим полюсом мира и иметь неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве, Путин считает, что нужно сделать две вещи: захватить часть Украины и перепугать мир групповым ударом "Орешника" (по словам Путина — заменитель ядерного удара) и новыми разработками ракет средней дальности. Собственно эта формула и является основой переговорной позиции Путина на начало 2025 года", — отмечает политолог Вадим Денисенко. В определенной степени похожие оценки относительно тактики Москвы в грядущем году прозвучали и из уст экспертов, с которыми пообщался Фокус.

Как должен реагировать Запад на угрозы Путина об ударе "Орешником"

Предварительно акцентировав на том, что Путин провел "достаточно интересные игрища" вокруг веса и значения компромисса в прекращении войны, политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Он (Путин — ред.) о компромиссе говорил через существенную паузу и в видении иностранных медиа может показаться, что РФ выступает обеими руками за компромисс. И только потом он, как бы между прочим, начал толковать, как этот самый компромисс выглядит. И вот тут уже мы услышали старую песню о Стамбульских договоренностях, "реалиях на земле" и тому подобное. В общем, Путин абсолютно ничего не изменил в своем видении переговорной парадигмы, не говоря уже о каком-то установлении мира. То есть я увидел категорическую неготовность Путина к переговорам и желание продолжать войну в следующем, 2025 году".

Заметив, что "маникальное заявление" об эксперименте с "Орешником" — это прежде всего зондирование реакции Запада, политолог констатировал: "На эту откровенную и наглую путинскую угрозу Запад должен был бы должным образом отреагировать. Не смеяться над старым дурачком, а осуществить ряд вполне конкретных шагов. Каких? С учетом того, что Запад сейчас не способен на какие-то меры вроде превентивных ударов, то, по меньшей мере, должны прозвучать от высшего руководства ведущих западных стран заявления о том, что если Путин проведет свой "эксперимент", то будут предельно оперативно введены санкции по тем направлениям, на которых они до этого не вводились. В общем, должен четко прозвучать алгоритм действий того, что будет в случае, если "Орешник" полетит в сторону Киева. Например, что Украине будет немедленно предоставлено что-то мощное в плане вооружения".

Путин заявляет, что готов говорить с Трампом в любое время Фото: ТАСС

При этом, по мнению эксперта, глава Кремля четко разделяет Запад и Соединенные Штаты: "Путин заявляет, что готов говорить с Трампом в любое время и очень, кстати, в контексте различных слухов, важно, что он отметил, что не общался с ним уже четыре года. Важно, что Путин, считая, что Россия сильна, недвусмысленно намекает Трампу, мол, готов с ним говорить о переделе мира, но не о каких-то компромиссах относительно прекращения им же развязанной войны против Украины".

Учитывая указанное, Олег Лесной резюмировал: "Ситуация выглядит так, что ни на какие уступки Путин идти не собирается".

С какой позиции Путин планирует разговаривать с Западом

Попутно заметив, что Путин, да и все руководство РФ находится в параллельной реальности, эксперт Национального института стратегических исследований (НИСИ) Иван Ус в разговоре с Фокусом акцентировал: "Ближайшую тактику Путина наглядно продемонстрировал его ответ американскому журналисту, который, констатировав, что "СВО" провалились, сказал, что Путин на вероятной встрече с Трампом будет выглядеть слабым. Вместо этого мы услышали, что Кремль никоим образом не боится демонстрировать свою силу и не собирается разговаривать с позиции слабости перед Западом. Наоборот, Путин постоянно подчеркивал свою силу и это, по-моему — сигнал Трампу о том, что, мол, даже мечтать не стоит о том, что Киев будет вести мирные переговоры с позиции силы".

Путин, считает эксперт, несмотря на целый пласт серьезных проблем внутри России, решительно настроен на продолжение войны, а значит — "будет водить разве что манипулятивные хороводы вокруг мирных переговоров". Кроме того, Путин, убежден аналитик НИСИ, и в дальнейшем будет настаивать на капитуляции Украины. И в этом контексте, отмечает Иван Ус, чрезвычайно важным является донесение до Трампа через его "проукраинское окружение" тезиса о том, что Соединенные Штаты все же должны, во-первых, демонстрировать свою стратегическую силу, а во-вторых, осознавать: капитуляция Украины — это поражение Запада, а следовательно и США.