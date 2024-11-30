Игра с "Орешником" на грани фола: как далеко может зайти Путин, провоцируя Трампа

Президент Зеленский заявляет, что Путин, использовав "Орешник" и прибегая к комбинированным массированным атакам с неба, пытается обострить ситуацию так, чтобы Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну. Способен ли Кремль достичь такой цели, выяснял Фокус.

О том, что Путин сейчас пытается максимально обострить ситуацию с тем, чтобы помешать Трампу в его мирных начинаниях Владимир Зеленский заявил во время своего традиционного видеообращения. По словам главы государства, поскольку Путину "окончание войны не нужно, то он хочет не дать еще и другим завершить эту войну. Поэтому, убежден украинский президент, глава Кремля "размахивает своим "Орешником" для того, чтобы сорвать усилия Трампа, которые "точно будут после инаугурации".

"Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось. Путин — единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас — это давление, чтобы впоследствии заставлять президента Америки идти на условия России", — подытожил Зеленский.

Владимир Зеленский убежден: "Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не получилось"

Напомним, после массированного удара по регионам Украины 28 ноября, Путин заявил, что может применить печально известный "Орешник" по центрам принятия решений, расположенных в украинской столице: "Министерство обороны и Генштаб подбирают цели для поражения целей на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России — по Санкт-Петербургу и Москве".

Путин также рассказал о якобы начале серийного производства системы "Орешник", добавив, что в случае массированного применения этих ракет в одном ударе мощь будет сравнима с применением ядерного оружия. При этом, что весьма и весьма показательно, он с нескрываемым восторгом описал смертоносное действие своего нового оружия: "Десятки самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы и превращается, по сути, в пыль...". По словам главы Кремля, РФ по состоянию на сейчас имеет несколько готовых к применению ракетных систем "Орешник".

Почему обострение со стороны Кремля не испугает Трампа

Использование Россией межконтинентальных ракет и угроза их применять в дальнейшем, по мнению политолога Алексея Буряченко, является запугиванием Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов. Вместе с тем, как отметил эксперт в разговоре с Фокусом, своей тактикой Путин уже достиг обратного эффекта: "Если еще буквально недавно генсек ООН Гутерреш прилетал в Казань, склоняя свою голову перед Путиным, а потом еще и Шольц ему звонил, то после использования такого оружия ("Орешника" — ред.) и для США, и для ЕС стало совершенно очевидно, что на этом этапе никаким конструктивом со стороны РФ и близко не пахнет. Все без каких-либо очков прекрасно видят, что Путин гораздо больше заинтересован в войне, чем в мирных переговорах. Но ситуация, в общем сложилась парадоксальная, ведь Путин, обостряя ситуацию, пытался усилить свои переговорные позиции, а на правду он их только ухудшил, заставляя западные страны усиливать свои безопасности и силовые позиции. Поэтому, если у Путина действительно базовой целью было стремление запугать, то он достиг совершенно противоположного эффекта".

Отвечая на уточняющий вопрос, каким образом подпитывание Россией обострения может повлиять на позицию избранного президента США Дональда Трампа, Алексей Буряченко отметил следующее: "Следует понимать, что все эти повышения градуса на лестнице эскалации являются допороговыми, потому что для всех, и для Трампа в том числе абсолютно очевидной является красная линия, которая будет являться по сути смертным приговором для Путина и его режима — это использование ядерного оружия. И в этом контексте Путин ищет различные допороговые действия: привлечение корейских военных, использование баллистических ракет, "Орешников" и другого ракетно-дронового железа. То есть, он сейчас делает все возможное и невозможное с тем, чтобы расширить себе поле для эскалационного люфта. Я глубоко убежден с том, что он будет делать это и в дальнейшем, максимально при этом избегая приближения к указанной красной линии".

Отдельно политолог акцентировал, что "эту путинскую игру" уже все поняли, а затем она не сможет критически влиять на развитие событий или на формирование своей политической позиции Дональдом Трампом. "Даже несмотря на назначения в команде Трампа, в частности, на его выбор спец посланника по урегулированию российско-украинской войны, очевидно, что он (Трамп — ред.) будет решать этот вопрос путем силы, всячески принуждая РФ к миру", — заключает Алексей Буряченко.

В какой ситуации Трамп может прибегнуть к эскалационным шагам

В свою очередь политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом констатирует: "На мой взгляд, Трамп, который все еще формирует свою команду, пока воспринимает ситуацию так, что сейчас это (российско-украинская война — ред.) — ответственность Джо Байдена и он как бы стоит в стороне. Но когда Трамп станет президентом де-юре, очень на самом деле сложно сказать, как он будет реагировать на все эти путинские размахивания "Орешниками". Конечно, Трамп настроен на то, чтобы со всеми договориться, не конфликтовать, ведь он очень гордится своими способностями переговорщика, о чем даже опубликовал книгу. Но с другой стороны, Трамп вряд ли будет положительно воспринимать факты откровенного шантажа, причем конкретно в отношении его личности".

Эксперт: "Когда Трамп четко увидит, что переговорный трек является малоперспективным, он сам может спровоцировать какое-то обострение" Фото: Getty Images

Отталкиваясь от указанного, Петр Олещук отметил, что логика провокаций и попытки постоянно испытывать визави на прочность, "что постоянно практикует Путин", вряд ли, мягко говоря, понравится Дональду Трампу. При этом, эксперт считает, что в начале трамповского правления Путин постарается не вести себя слишком нагло, прибегая вместо этого к более тонким провокациям, испытывая таким образом границы дозволенного для себя.

Кроме этого, политолог убежден, что за показной силой Путина скрывается слабость, "потому что он на самом деле очень трусливый, что четко ощущается буквально во всех его заявлениях и действиях". Как только появляются хоть какие-то проблемные ситуации, отмечает Петр Олещук, Путин мгновенно куда-то исчезает "как минимум на неделю, пока все хоть немного не утихнет". Собственно, поэтому прогнозирует эксперт, Путин будет вести себя крайне осторожно, но, тем не менее таки будет испытывать Трампа на прочность различного рода провокациями.

В случае, если сила и авторитет Трампа из-за таких действий будут поставлены под сомнение, резюмирует политолог, его решения в конце концов "могут очень не понравиться Кремлю". А когда Трамп четко увидит, что переговорный трек является малоперспективным, моделирует ситуацию Петр Олещук, он сам может спровоцировать какое-то обострение, поскольку не является настолько осторожным, как действующий президент Джо Байден и "если его доказать, он способен на радикальные решения, как например, с Сулеймани, команду на ликвидацию которого он дал лично". В общем, по мнению эксперта, шансы по дипломатическому урегулированию уже в значительной степени упущены и когда мирные начинания Трампа "достаточно прогнозируемо" завершатся безрезультатно, он действительно может сознательно пойти на серьезные эскалационные шаги.