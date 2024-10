Конец ООН: в МИД Литвы намекнули Гутерришу на отставку после поездки на саммит БРИКС в РФ

Литовский глава дипломатии Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если генсек ООН примет решение покинуть свою должность, то Вильнюс ни в коем случае не будет этому препятствовать.

Если генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет решение подать в отставку, то его никто не будет останавливать. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в социальной сети Х.

В сети он опубликовал фотографию генсека ООН, который накануне приехал в Россию на саммит объединения БРИКС и встретился с президентом Владимиром Путиным. Литовский глава дипломатического ведомства отметил, что это это конец для ООН, использовав фразу: "This is the UeNd", намекая на английскую аббревиатуру ООН (UN).

Отдельным постом глава МИД Литвы написал, что не будет против отставки генсека.

"Если Антониу Гутерриш решит уйти в отставку, Литва не будет пытаться его отговорить", — отметил Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, 23 октября сообщалось, что в МИД Украины раскритиковали поступок генсека ООН, которые проигнорировал украинским саммит мира в Швейцарии, но поехал в Казань, где его встречали с караваем.

25 октября стало известно, что Владимир Зеленский отменил визит генсека ООН в Украину и причиной может являться его поездка на саммит БРИКС, писали в AFP. Источник в окружении главы украинского государства заявил, что Антониу Гутерриш не приедет в Киев после того, как на саммите БРИКС произошло "унижение здравого смысла и международного права".