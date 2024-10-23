Проигнорировал Саммит мира, но поехал к Путину: Гутерреша в РФ встретили с караваем (фото)

МИД Украины раскритиковало решение генсека ООН принять приглашение Путина. Украинская сторона считает, что "это неправильный выбор, который не способствует делу мира".

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В среду, 23 октября, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл в российскую Казань, где проходит саммит стран-членов БРИКС. В аэропорту его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает ТАСС.

В аэропорту Гуттереш попробовал русский каравай и татарский чак-чак.

Гуттереш прибыл в Казань Фото: РИА Новости Гуттереш прибыл в Казань Фото: РИА Новости

Накануне представитель генсека Фархан Хак заявил, что в четверг, 24 октября, Гутерреш встретится на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине.

"Генсек подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН. Он продолжит прилагать усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что является исключительно важным для глобальной продовольственной и энергетической безопасности", — сказал Хак.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало визит Гуттереша в Казань. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Вместо этого он (Гутерреш — ред.) принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", — заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Напомним, президент Бразилии Лула да Силва отменил свою поездку в Россию на саммит БРИКС после несчастного случая.

Фокус собрал все, что известно о саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на саммите должны быть представлены 36 стран и 22 из них — на самом высоком уровне. Среди них — лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также прибудут руководители шести международных организаций.