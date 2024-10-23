Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Політика Російсько-українська війна Ультиматум РФ і переговори щодо України Переговори України та Росії щодо припинення війни Саміт миру у Швейцарії

Проігнорував Саміт миру, але поїхав до Путіна: Гутерреша в РФ зустріли з короваєм (фото)

Антоніу Гутерреш, Гуттереш, саміт БРІКС
Фото: РИА Новости | Генсек ООН прибув до Казані на саміт БРІКС

МЗС України розкритикувало рішення генсека ООН прийняти запрошення Путіна. Українська сторона вважає, що "це неправильний вибір, який не сприяє справі миру".

Related video

У середу, 23 жовтня, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш прибув до російської Казані, де проходить саміт країн-членів БРІКС. В аеропорту його зустрів голова Держради Татарстану Фарід Мухаметшин і мер Казані Ільсур Метшин, повідомляє ТАСС.

В аеропорту Гуттереш спробував російський коровай і татарський чак-чак.

Антоніу Гутерреш, Гуттереш, саміт БРІКС Fullscreen
Гуттереш прибув до Казані
Фото: РИА Новости
Антоніу Гутерреш, Гуттереш, саміт БРІКС Fullscreen
Гуттереш прибув до Казані
Фото: РИА Новости

Напередодні представник генсека Фархан Хак заявив, що в четвер, 24 жовтня, Гутерреш зустрінеться на саміті з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити війну в Україні.

"Генсек підтвердить свою добре відому позицію щодо війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН. Він продовжить докладати зусиль щодо убезпечення судноплавства в Чорному морі, що є винятково важливим для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки", — сказав Хак.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України розкритикувало візит Гуттереша до Казані. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Натомість він (Гутерреш — ред.) прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", — заявили у зовнішньополітичному відомстві України.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва скасував свою поїздку до Росії на саміт БРІКС після нещасного випадку.

Фокус зібрав усе, що відомо про саміт БРІКС, який триватиме у Казані з 22 по 24 жовтня. За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, на саміті мають бути представлені 36 країн і 22 з них — на найвищому рівні. Серед них— лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Також прибудуть керівники шести міжнародних організацій.