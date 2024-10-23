Проігнорував Саміт миру, але поїхав до Путіна: Гутерреша в РФ зустріли з короваєм (фото)

МЗС України розкритикувало рішення генсека ООН прийняти запрошення Путіна. Українська сторона вважає, що "це неправильний вибір, який не сприяє справі миру".

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У середу, 23 жовтня, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш прибув до російської Казані, де проходить саміт країн-членів БРІКС. В аеропорту його зустрів голова Держради Татарстану Фарід Мухаметшин і мер Казані Ільсур Метшин, повідомляє ТАСС.

В аеропорту Гуттереш спробував російський коровай і татарський чак-чак.

Гуттереш прибув до Казані Фото: РИА Новости Гуттереш прибув до Казані Фото: РИА Новости

Напередодні представник генсека Фархан Хак заявив, що в четвер, 24 жовтня, Гутерреш зустрінеться на саміті з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити війну в Україні.

"Генсек підтвердить свою добре відому позицію щодо війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН. Він продовжить докладати зусиль щодо убезпечення судноплавства в Чорному морі, що є винятково важливим для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки", — сказав Хак.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України розкритикувало візит Гуттереша до Казані. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Натомість він (Гутерреш — ред.) прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", — заявили у зовнішньополітичному відомстві України.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва скасував свою поїздку до Росії на саміт БРІКС після нещасного випадку.

Фокус зібрав усе, що відомо про саміт БРІКС, який триватиме у Казані з 22 по 24 жовтня. За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, на саміті мають бути представлені 36 країн і 22 з них — на найвищому рівні. Серед них— лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Також прибудуть керівники шести міжнародних організацій.