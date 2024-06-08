Генсек ООН Гуттереш відмовився їхати на Саміт миру до Швейцарії

Наприкінці травня в ООН підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії, проте досі невідомо, хто саме представлятиме організацію.

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Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15−16 червня. Про це повідомив його прессекретар Стефан Дюжаррік.

""Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", — заявив Дюжаррік.

Він також уточнив, що всі сторони, які займаються організацією саміту, були проінформовані про це.

Варто зазначити, що 29 травня в ООН підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії. Однак досі невідомо, хто представлятиме організацію.

Нагадаємо, 6 червня федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив не має високих очікувань від мирного саміту, який в середині червня відбудеться у Швейцарії.

Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поки не підтвердив, чи буде присутня угорська делегація на конференції у Швейцарії. Він також наголосив, що хотів би бачити там представників із Росії.