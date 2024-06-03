"Росія на нас не нападала": Сіярто пояснив, чому РФ має бути на мирному саміті щодо України

Глава МЗС Угорщини поки не підтвердив, чи буде присутня угорська делегація на конференції у Швейцарії. Але заявив, що хотів би бачити там представників із Росії.

Related video

Петер Сіярто, міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини, дав інтерв'ю білоруському провладному телеканалу ОНТ, розповівши, чому його країна поки що не вирішила, чи їхати на Саміт миру до Швейцарії. За його словами, Угорщина "не в стані війни з РФ" і в Будапешті незадоволені тим, що представників Росії не буде на конференції. Про це і про те, як офіційний Будапешт бачить формат і суть мирних перемовин щодо України, Сіярто розповів в інтерв'ю програмі "Наш час" на ОНТ.

За словами Сіярто, Угорщина наклала вето на рішення Ради Європи щодо "формули миру Зеленського", тому що в декларації, представленій Комісії міністрів на засіданні Ради Європи, згадували тільки мирну формулу президента Зеленського без посилання на інші мирні плани, які є у світі.

Сіярто заявив, що потрібно досліджувати й інші мирні плани, підготовлені й іншими світовими лідерами, не назвавши, утім, імен.

"Чому ми повинні виключати, що вивчення цих планів може сприяти досягненню миру? Тому я запропонував або згадати всі мирні плани, або не згадувати жоден із них. І цю, як мені здається, дуже логічну і дуже раціональну, дуже гнучку пропозицію було просто проігноровано. Тому я не міг погодитися з текстом загалом", — повідомив Сіярто, зазначивши, що коли йдеться про досягнення миру, офіційний Будапешт підтримує розгляд усіх планів, що перебувають на стадії підготовки або які вже готові. Бо, на його думку, це дає надію на те, що мир колись усе ж таки настане.

Глава МЗС Угорщини поскаржився, що Угорщина "живе в тіні цієї війни" понад два з половиною роки й бачить наслідки.

"Ми бачимо страждання людей. Ми бачимо, як люди тікають. Ми чуємо, як люди помирають. І ми не хочемо, щоб більше людей помирало. Ми не хочемо, щоб відбувалося більше руйнувань. Ми не хочемо цього. Просто не хочемо. І всі ми знаємо, що єдиний спосіб врятувати життя людей — це припинити вогонь і почати переговори", — заявив Сіярто. За його словами, офіційний Будапешт поки що не ухвалив рішення щодо Саміту миру у Швейцарії. Там переконані, що на конференції має бути присутня і Росія, яку не запросили. Глава МЗС повідомив, що в Угорщині не поділяють підхід багатьох інших країн Європи, які сприймають війну в Україні, як "свою" війну.

"Вони схильні вважати, що вони теж перебувають у стані війни з Росією. Ми так не відчуваємо. Я маю на увазі, що Росія не нападала на нас. Ми не в стані війни. Україна не бореться за нас. Якби на нас напали, це була б інша ситуація. Але на нас не нападали, як і на інші держави Європейського союзу", — Сіярто нагадав, що генеральний секретар НАТО говорив дуже чітко, що жоден із союзників альянсу не перебуває під військовою загрозою: "тож якщо ми не перебуваємо під військовою загрозою, то чому ми вважаємо, що це наша війна?".

Він також заявив, що в Угорщині "дуже налякані" заявами про можливе відправлення європейських військ в Україну.

"Ніхто з нас не хотів би їх випробувати, ні ядерну війну, ні глобальну війну, ні третю світову війну. Ми не хочемо пережити це... Ми всі знаємо, що в разі ескалації війни вона насамперед позначиться на сусідах. Тому ми маємо бути дуже наполегливими у відстоюванні миру", — резюмував Сіярто, згадавши й замах на Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, чий погляд на війну в Україні багато в чому збігався із політикою офіційного Будапешта. Сіярто заявив, що в цьому винні ліберальні ЗМІ, які почали "кампанію ненависті".

Нагадаємо, у Роберта Фіцо стріляли п'ять разів на площі міста Гандлова. Він переніс кілька операцій і зараз лікується вдома. За підозрою в замаху затримали 71-річного поета Юрая Чінтулу, який заявив, що був незгодний із політикою прем'єр-міністра.