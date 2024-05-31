Прем'єр-міністра Роберта Фіцо виписали з лікарні: лікуватиметься вдома

Директорка лікарні, куди доправили Фіцо після поранення, заявила, що на нього чекає довга реабілітація. У нього влучили чотири кулі.

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Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо виписали з лікарні в Банська-Бистриця, куди його доправили після нападу в Гандлові. Директорка лікарні, де прем'єр-міністр перебував понад два тижні, зробила офіційну заяву. Про це пише Aktuality.

"Пан прем'єр-міністр наразі перебуває під наглядом удома", — підтвердили в лікарні, яка останніми днями регулярно повідомляла про стан здоров'я прем'єр-міністра.

Директорка лікарні Міріам Лапунікова зазначила, що Фіцо був "дисциплінованим пацієнтом", але тепер на нього чекає довга реабілітація. Сам Фіцо відмовився від транспортування в інший медзаклад і вважав за краще доліковуватися вдома під наглядом лікарів.

"У прем'єр-міністра попереду реабілітація, яка буде непростою і дуже довгою. Я хочу побажати йому багато сил, щоб пройти через це", — заявила Лапунікова.

Днем раніше міністр оборони Словаччини вперше дав розгорнутий коментар про стан здоров'я Фіцо, зазначивши, що кулі пошкодили тонкий кишківник і, очевидно, хребет, оскільки Роберт Калиняк сказав, що у прем'єр-міністра "проблеми з опорно-руховим апаратом".

Зараз біля будинку Фіцо цілодобово чергує поліція.

Поліція біля будинку Роберта Фіцо Фото: TASR

71-річний поет Юрай Чинтула, який стріляв у прем'єр-міністра, перебуває в психіатричному відділенні під постійним наглядом медичних працівників.

Затримання Юрая Чинтули Фото: TASR

Його обвинувачують у замаху на умисне вбивство. Чинтулі загрожує 25 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Повідомляють, що він стріляв у Фіцо, бо не згоден із політикою уряду Словаччини і заявив на допиті, що не хотів убивати Фіцо. За словами міністра внутрішніх справ Словаччини, поліція продовжує працювати з версією про те, що нападник діяв не один під час розслідування вбивства.

Нагадаємо, Напад стався 15 травня в Гандлові, коли прем'єр-міністр вийшов на площу, щоб привітати людей після засідання уряду.