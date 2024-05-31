Премьер-министра Роберта Фицо выписали из больницы: будет лечиться дома
Директор больницы, куда доставили Фицо после ранения, заявила, что его ждет долгая реабилитация. В него попали четыре пули.
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо выписали из больницы в Банска-Быстрица, куда его доставили после нападения в Гандлове. Директор больницы, где премьер-министр находился в более двух недель, сделала официальное заявление. Об этом пишет Aktuality.
"Господин премьер-министр в настоящее время находится под присмотром на дому", — подтвердили в больнице, которая в последние дни регулярно сообщала о состоянии здоровья премьер-министра.
Директор больницы Мириам Лапуникова отметила, что Фицо был "дисциплинированным пациентом", но теперь его ждет долгая реабилитация. Сам Фицо отказался от транспортировки в другое медучреждение и предпочел долечиваться дома под присмотром врачей.
"У премьер-министра впереди реабилитация, которая будет непростой и очень долгой. Я хочу пожелать ему много сил, чтобы пройти через это", — заявила Лапуникова.
Днем ранее министр обороны Словакии впервые дал развернутый комментарий о состоянии здоровья Фицо, отметив, что пули повредили тонкий кишечник и, видимо, позвоночник, так как Роберт Калиняк сказал, что у премьер-министра "проблемы с опорно-двигательным аппаратом".
Сейчас у дома Фицо круглосуточно дежурит полиция.
Стрелявший в премьер-министра 71-летний поэт Юрай Чинтула находится в психиатрическом отделении под постоянным наблюдением медицинских работников.
Его обвиняют в покушении на умышленное убийство. Чинтуле грозит 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сообщается, что он стрелял в Фицо, потому что не согласен с политикой правительства Словакии и заявил на допросе, что не хотел убивать Фицо. По словам министра внутренних дел Словакии, полиция продолжает работать с версией о том, что нападавший действовал не один во время расследования убийства.
Напомним, Нападение произошло 15 мая в Гандлове, когда премьер-министр вышел на площадь, чтобы поприветствовать людей после заседания правительства.