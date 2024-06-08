Генсек ООН Гуттереш отказался ехать на Саммит мира в Швейцарию

В конце мая в ООН подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, однако до сих пор неизвестно, кто именно будет представлять организацию.

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Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш не поедет на Глобальный саммит мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

""Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлено на соответствующем уровне", — заявил Дюжаррик.

Он также уточнил, что все стороны, которые занимаются организацией саммита, были проинформированы об этом.

Стоит отметить, что 29 мая в ООН подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Однако до сих пор неизвестно, кто будет представлять организацию.

Напомним, 6 июня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил не имеет высоких ожиданий от мирного саммита, который в середине июня состоится в Швейцарии.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто пока не подтвердил, будет ли присутствовать венгерская делегация на конференции в Швейцарии. Он также отметил, что хотел бы видеть там представителей из России.