Не мирные переговоры: Шольц рассказал об основных ожиданиях от саммита в Швейцарии

Немецкий канцлер утверждает, что Россия все еще верит в возможность достичь своих целей на поле боя.

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Немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц не имеет высоких ожиданий от мирного саммита, который в середине июня состоится в Швейцарии. В то же время он поделился мыслями относительно цели встречи. Об этом информирует Tagesschau.

"Там не будут происходить мирные переговоры. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет достичь своих целей на поле боя", — заявил он.

В то же время канцлер подчеркнул, что речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать понять Москве, что международное право и Устав ООН продолжают действовать. Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

"Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить помощь. Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет ничего наивного или непристойного", — добавил Шольц.

Как известно, уже в конце следующей недели в Швейцарии будет проходить саммит мира, в котором могут принять участие представители более 150 стран. Согласно ожиданиям, на саммите будут обсуждать формулу мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время Россию не пригласили на саммит. По мнению представителей Офиса президента, присутствие российской стороны может негативно повлиять на поиск решений и помешает достижению мирных целей.

Однако часть стран отказались от участия в конференции, заявляя о том, что для достижения мира в саммите должны участвовать обе стороны конфликта.

5 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с президентом США Джо Байденом.

В то же время глава МИД Венгрии пока не подтвердил, будет ли присутствовать венгерская делегация на конференции в Швейцарии. Также подчеркнул, что хотел бы видеть там представителей из России.