Байден дважды встретится с Зеленским до саммита в Швейцарии, – AFP

Президент США не увидится со своим украинским коллегой на Саммите мира 15-16 июня. Но проведет две встречи до конференции в Швейцарии.

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Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нормандии, Франция, на этой неделе, а затем еще раз на встрече G7 в Италии, чтобы обсудить борьбу с Россией, сообщил Белый дом во вторник, пишет Вarrons со ссылкой на AFP.

Двойная демонстрация поддержки произойдет после того, как Байден столкнулся с критикой, заявив, что пропустит предстоящий украинский мирный саммит в Швейцарии, чтобы вместо этого принять участие в сборе средств на выборы с участием голливудских звезд Джорджа Клуни и Джулии Робертс.

Находясь на этой неделе в Нормандии на праздновании 80-й годовщины высадки в "День Д" во время Второй мировой войны, Байден "будет иметь возможность встретиться с президентом Зеленским", сообщил журналистам во время поездки в Париж советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он встретится с ним, чтобы поговорить о состоянии дел в Украине и о том, как мы можем продолжать и углублять нашу поддержку Украины", — сказал Салливан.

Байден также намерен снова встретиться с Зеленским на встрече Большой семерки ведущих экономик в Бари, Италия, 13-15 июня, на которой основное внимание будет уделено использованию замороженных российских средств для поддержки военных усилий Украины, сказал он.

"Итак, в течение чуть более недели у президента будет два предметных разговора с президентом Зеленским", — заверил Салливан.

Однако Байден не будет присутствовать на украинском саммите в Люцерне, Швейцария, сразу после встречи G7.

Вместо этого на швейцарском саммите примут участие вице-президент США Камала Харрис и Салливан.

Зеленский уже заявил, что неявка Байдена усилит позиции Владимира Путина. Президент Украины, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо заявил, что если Байдена не будет в Швейцарии, то этому "лично будет аплодировать Путин, при чем стоя".