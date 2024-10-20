Президент Бразилии ударился головой и отменил поездку в РФ на саммит БРИКС

Лула да Силва не приедет в Казань. Решение принято по рекомендации врачей, которые посоветовали политику воздержаться от перелетов. Бразильские СМИ сообщили, что из-за несчастного случая президенту наложили 5 швов.

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Президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку в Россию на саммит БРИКС после несчастного случая, случившегося с ним дома. 78-летний политик получил порез на затылке, чуть выше шеи, сообщили в администрации президента. Об этом пишет Associated Press.

Лула планировал принять участие в саммите стран БРИКС, который должен состояться в городе Казань с 22 по 24 октября. Однако, после инцидента врачи в Сан-Паулу посоветовали президенту воздержаться от дальних путешествий, хотя он может продолжать выполнять другие рабочие обязанности. Медики будут постоянно контролировать процесс выздоровления Лулы. Вместо личного присутствия, президент Бразилии примет участие в саммите онлайн.

Подробностей о том, как именно Лула получил травму, в администрации президента не предоставили.

Местные СМИ сообщили, что политик упал в ванной комнате в субботу вечером, 19 октября. Из-за несчастного случая ему наложили 5 швов.

Ожидалось, что президент Бразилии отправится в Россию в воскресенье, но вместо него на конференцию поедет министр иностранных дел Мауро Виейра. Лула также должен был провести встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита.

Напомним, 16 сентября президент Бразилии Лула да Силва заявил, что его страна не может стать на чью-то сторону в войне между Россией и Украиной. По его словам, участники конфликта, которые сейчас требуют привлечения к диалогу Бразилии, должны были говорить до начала войны.

2 сентября Bloomberg писало, что Турция официально обратилась с просьбой присоединиться к БРИКС. Обсуждение расширения блока может состояться на саммите в Казани 22-24 октября.