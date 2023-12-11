Спонтанное предложение: президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским, — СМИ

Как утверждают журналисты, украинский лидер хотел встретиться с да Силвой когда его самолет сел на дозаправку в Бразилии. В это время президент латиноамериканской страны был занят на саммите.

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Во время поездки на инаугурацию президента Аргентины Владимир Зеленский попытался встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом пишет бразильское издание "O Globo" со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Бразилии.

По словам инсайдеров, просьба о встрече была сделана тогда, когда бразильские дипломаты и сам Лула были заняты на саммите МЕРКОСУР в Рио-де-Жанейро.

"Кроме того, время встречи и обстоятельства были сочтены нетипичными, поэтому президент Лула не согласился встретиться с Зеленским до инаугурации Милея", — подчеркнуло издание.

Конкретная причина просьбы Зеленского о встрече с Лулой не уточняется, но, как предполагают журналисты, украинский президент был заинтересован в обсуждении текущей ситуации войны в Украине.

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Зеленский в Латинской Америке

Владимир Зеленский сделал остановку для дозаправки своего самолета на авиабазе в столице Бразилиа 9 декабря вечером. Он приземлился в 20:15 и вылетел через два часа.

В интервью бразильскому Fantástico украинский президент рассказал о своих отношениях с Лулой и почему он не приехал на инаугурацию президента Бразилии.

"Потому что меня не пригласили. Если меня попросят поехать в Бразилию, я поеду. Я уже пригласил Лулу в Украину", — уточнил Зеленский.

И добавил, что считает важным участие Бразилии в переговорах по прекращению войны с Россией.

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Журналист также спросил, что президент Украины ожидает от Бразилии в связи с конфликтом с Россией.

"Бразилия — очень большая и важная страна, имеющая влияние на другие страны. Поэтому она играет очень, очень важную роль. Важно вовлечь Бразилию в мирные переговоры", — дипломатично ответил Зеленский.

Хотя при этом напомнил, что традиционные левые в Южной Америке до сих пор хорошо помнят Советский Союз и видят в России своего рода преемника Советов.

В то же время газета Clarín сообщила, что президент Украины призвал не допустить, чтобы Россия перехватила инициативу на поле боя этой зимой, в то время как российские войска активизируют свои атаки по всему восточному фронту.

Кроме того, по пути на инаугурацию Хавьера Милея Зеленский во время остановки встретился в аэропорту Эспаргос с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейя-и-Силва.

Кроме того, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Аргентине провел встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пеньи, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу и президентом Эквадора Даниэлем Нобоа.

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Напомним, что президенту Украины Владимир Зеленский удалось пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Сенате Аргентины.

Стало также известно, что Владимир Зеленский, находясь с визитом в Аргентине, провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном.