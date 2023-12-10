Турне по Латинской Америке: Зеленский встретился с президентами Эквадора, Уругвая и Парагвая (видео)

По словам украинского главы государства, с коллегами из стран Южной Америки удалось договориться о сотрудничестве в разных сферах. Также их пригласили поучаствовать в Украинской формуле мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея. Там ему удалось провести встречи с коллегами из стран Южной Америки. Об этом он заявил в Instagram 10 декабря.

В первую очередь речь пошла о переговорах с президентом Парагвая Сантьяго Пеньи. Владимир Зеленский поблагодарил Асунсьон за поддержку для Украины в рамках международных организаций в такое сложное время. Также лидеры обсудили дальнейшие пути развития между странами в сфере торговли.

Владимир Зеленский в Аргентине встретился с президентами стран Южной Америки Фото: Офис президента

Далее была встреча с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу.

"Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Особое внимание уделили перспективе проведения саммита Украина — Латинская Америка", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский в Аргентине встретился с президентами стран Южной Америки Фото: Офис президента Владимир Зеленский в Аргентине встретился с президентами стран Южной Америки Фото: Офис президента

С президентом Эквадора Даниэлем Нобоа Владимир Зеленский обсудил возможности развития двухстороннего сотрудничества сразу в нескольких сферах: безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией.

Также Кито было предложено присоединиться к Украинской формуле мира, которая в будущем должна будет помочь закончить войну.

Владимир Зеленский в Аргентине встретился с президентами стран Южной Америки Фото: Офис президента

"Для нас очень важна поддержка и мощный объединенный голос государств Латинской Америки, которые поддерживают украинских людей в войне за нашу свободу и демократию", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Владимир Зеленский уже прибыл в Аргентину, куда прибыл на инаугурацию Хавьера Милея. После мероприятия планируется их личная встреча, где пойдет речь о создании "глобального саммита мира".

Также в Аргентине президент Украины уже созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Они обговорили вопросы о ситуации на фронте, а также потребности Сил обороны. Следующий пакет помощи от Парижа должен будет усилить огневую мощь ВСУ.