Турне Латинською Америкою: Зеленський зустрівся з президентами Еквадору, Уругваю та Парагваю (відео)

За словами українського глави держави, з колегами з країн Південної Америки вдалося домовитися про співпрацю в різних сферах. Також їх запросили взяти участь в Українській формулі миру.

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Президент України Володимир Зеленський вирушив до Аргентини на інавгурацію Хав'єра Мілея. Там йому вдалося провести зустрічі з колегами з країн Південної Америки. Про це він заявив в Instagram 10 грудня.

Насамперед ішлося про переговори з президентом Парагваю Сантьяго Пеньї. Володимир Зеленський подякував Асунсьйону за підтримку для України в рамках міжнародних організацій у такий складний час. Також лідери обговорили подальші шляхи розвитку між країнами у сфері торгівлі.

Володимир Зеленський в Аргентині зустрівся з президентами країн Південної Америки Фото: Офіс президента

Далі була зустріч із президентом Уругваю Луїсом Лакальє Поу.

"Подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Особливу увагу приділили перспективі проведення саміту Україна — Латинська Америка", — йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський в Аргентині зустрівся з президентами країн Південної Америки Фото: Офіс президента Володимир Зеленський в Аргентині зустрівся з президентами країн Південної Америки Фото: Офіс президента

Із президентом Еквадору Даніелем Нобоа Володимир Зеленський обговорив можливості розвитку двостороннього співробітництва одразу в кількох сферах: безпеки, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Також Кіто було запропоновано приєднатися до Української формули миру, яка в майбутньому повинна буде допомогти закінчити війну.

Володимир Зеленський в Аргентині зустрівся з президентами країн Південної Америки Фото: Офіс президента

"Для нас дуже важлива підтримка та потужний об'єднаний голос держав Латинської Америки, які підтримують українських людей у війні за нашу свободу та демократію", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Володимир Зеленський уже прибув до Аргентини, куди прибув на інавгурацію Хав'єра Мілея. Після заходу планується їхня особиста зустріч, де йтиметься про створення "глобального саміту миру".

Також в Аргентині президент України вже зателефонував французькому колезі Еммануелю Макрону. Вони обговорили питання щодо ситуації на фронті, а також потреби Сил оборони. Наступний пакет допомоги від Парижа має посилити ЗСУ.