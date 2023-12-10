"Посилить міць України": Зеленський про наступний пакет військової допомоги від Франції

Під час переговорів українського президента з Еммануелем Макроном обговорили питання про ситуацію на фронті, а також потреби Сил оборони.

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Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом в Аргентині. Там він провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Відповідний допис опублікували на офіційній сторінці президента в телеграмі.

Український президент після розмови з французьким колегою повідомив, що наступний оборонний пакет посилить вогневу міць ЗСУ.

"Поінформував Еммануеля про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України", — написав Зеленський.

Також він подякував Макрону за підготовку до прийому у другому етапі підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16. З французьким президентом також обговорили питання:

"зернового коридору", який дозволив транспортувати 7,5 млн тонн вантажів;

важливість відкриття на саміті Європейської ради переговорів про вступ України до ЄС;

Володимир Зеленський наголошує, що рішення Євроради буде впливати на мотивацію українського суспільства та армії. Відтак голова держави високо цінує особисті зусилля Еммануеля Макрона в забезпеченні єдності Європейського союзу.

Нагадаємо, 30 листопада в Міноборони Франції заявили, що вони збільшать постачання боєприпасів Україні.

5 грудня Еммануель Макрон запросив Віктора Орбана в Париж для обговорення питання вступу України до ЄС.