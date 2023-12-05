"Щоб знайти компроміс": Макрон запросив Орбана в Париж для обговорення вступу України до ЄС

За даними журналістів, прем'єр Угорщини діє за власним планом, щоб отримати більше грошей від ЄС.

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Президент Франції Еммануель Макрон запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці поточного тижня з метою обговорення питання початку переговорів щодо можливого вступу України до Європейського союзу. Про це повідомляє видання Politico.

За інформацією анонімного джерела з Парижа, у президента Макрона є переконання в тому, що можливо вмовити угорського лідера підтримати процес вступу України до Європейського союзу.

Згідно з висловлюванням чиновника, Віктор Орбан "збільшив ставки", прагнучи домогтися додаткових фінансових вигод від Європейського союзу.

"Це суто тактичний момент... Тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди", — зазначило джерело.

Водночас, за словами чиновника ЄС, президент Європейської ради Шарль Мішель скасує свою поїздку до Пекіна, оскільки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів ЄС наприкінці року.

Нагадаємо, 27 листопада ЗМІ повідомили, що керівник уряду Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати проведення грудневого саміту лідерів Євросоюзу. За словами журналістів, голова Європейської ради планує відвідати Будапешт, щоб зустрітися з угорським прем'єром.

Раніше, 27 жовтня стало відомо, що на саміті Європейського союзу західні союзники України намагалися переконати прем'єр-міністра Угорщини та його словацького колегу Роберта Фіцо продовжити допомагати Києву.