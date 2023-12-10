Довгоочікуваний гість: президент Володимир Зеленський уже в Аргентині (фото, відео)

За інформацією ЗМІ, під час поїздки в Аргентину президент України зупинявся на островах Зеленого Мису в Атлантиці та в столиці Бразилії.

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Однією з найважливіших фігур, які будуть у неділю, 10 грудня, на інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея, є президент України Володимир Зеленський. Так охарактеризувало приїзд українського лідера до цієї південноамериканської країни аргентинське видання La Nacion.

Урядовий літак української делегації торкнувся землі Буенос-Айреса сьогодні близько 2 години ночі за місцевим часом. За даними авіаційного сайту Flights and Spotters, президент України прибув разом із 46 пасажирами на борту.

Як пишуть журналісти, поки що жодних фотографій українського президента на аргентинській землі опубліковано не було, але в соціальних мережах поширилося відео, як кортеж президента України на повній швидкості промчав проспектом Entre Ríos до центру столиці Аргентини.

За інформацією видання, Зеленський планує зустрітися з Мілеєм після складання тим присяги. Це буде не перша бесіда двох лідерів з огляду на те, що за три дні після обрання у них відбулася телефонна розмова, під час якої Мілєй і запросив українського президента на інавгурацію.

"Український президент сподівається скликати "глобальний саміт миру" і просуває мирний план, заснований на виведенні російських військ з України і визнанні її пострадянських кордонів 1991 року", — пише La Nacion.

Поїздка Зеленського — що відомо

Покинувши Україну, Зеленський зробив зупинку в Кабо-Верде, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Жозе Коррейя і Сілва.

"Дорогою до Аргентини я зустрівся з прем'єр-міністром Кабо-Верде @UlissesCorreia. Перша зустріч лідерів в історії наших двосторонніх відносин. Голос Кабо-Верде — це голос демократії та підтримки нас в ООН, підтримки резолюцій, які мають вирішальне значення для України. Я подякував прем'єр-міністру за підтримку гуманітарної ініціативи "Зерно з України" та запросив Кабо-Верде долучитися до реалізації української #Формули Миру", — написав Зеленський у соцмережі Х.

Карта польоту президента Володимира Зеленського: La Nacion Фото: З відкритих джерел

Крім того, перш ніж прибути до країни, літак української делегації зробив технічну зупинку в столиці Бразилії до опівночі, звідки він уже попрямував до Аргентини.

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Зеленський їде в Аргентину: Reuters назвав можливу мету візиту

Нагадаємо, 7 грудня ЗМІ писали, що в Аргентину поїде президент України Володимир Зеленський.

23 листопада Хав'єр Мілей запропонував Україні провести саміт миру в Аргентині. Також він відкритий до тіснішої співпраці.