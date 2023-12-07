Зеленський приїде в Аргентину на інавгурацію нового президента, який підтримав Україну, — ЗМІ

Місцеві журналісти вважають можливу поїздку українського лідера в Буенос-Айрес "сильним політичним жестом".

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Президент України Володимир Зеленський планує прибути в неділю, 10 грудня, до столиці Аргентини Буенос-Айреса, щоб бути присутнім на інавгурації Хав'єра Мілея як нового президента. Про це пише аргентинський новинний канал TN.

Як зазначає видання, присутність українського президента в Аргентині, приїзд якого підтвердили в посольстві України, змусить посилити протоколи безпеки, оскільки він став об'єктом уже кількох замахів з боку Росії.

Журналісти називають можливу поїздку Зеленського сильним політичним жестом, оскільки це може стати першим візитом українського президента до Латинської Америки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Запрошення Зеленському також є явним жестом Мілея в бік України, оскільки воно означає поворот у проміжній позиції, яку зайняла адміністрація (попереднього президента. — Ред.) Альберто Фернандеса", — підкреслює TN.

Нагадаємо, що Мілей запросив Зеленського під час телефонної розмови після перемоги на виборах і навіть запропонував Аргентину як місце проведення можливого регіонального саміту миру.

Хто ще відвідає інавгурацію президента Аргентини

За інформацією видання, Ізраїль відправить на інавгурацію свого міністра закордонних справ Елі Коена, оскільки зараз в Ізраїлі досить гаряча фаза війни з ХАМАСом. Зі свого боку, Мілей уже оголосив, що однією з перших країн, які він відвідає, буде Ізраїль. Крім того, під час виборчої кампанії він пообіцяв перенести посольство Аргентини до Єрусалима з Тель-Авіва, за що його назвали "справжнім другом єврейського народу".

Серед лідерів країн, які підтвердили свою присутність на церемонії, — президент Чилі Габріель Борич, президент Уругваю Луїс Лакальє Поу, король Іспанії Феліпе VI, глава Парагваю Сантьяго Пенья і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Бразилець Лула да Сілва вирішив направити свого міністра закордонних справ Мауро Вієйру з огляду на напруженість, що виникне у двосторонніх відносинах найближчими роками. Однак колишній ультраправий президент Жаїр Болсонару візьме участь у церемонії разом зі своїм сином, депутатом Едуардо Болсонару, а також делегацією губернаторів-однодумців і законодавців.

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Стисло про вибори в Аргентині

Нагадаємо, наприкінці листопада в Аргентині відбулися президентські вибори, на яких переміг прихильник США, ультраправий лібертаріанець Хав'єр Мілей.

Він відкрито заявив, що підтримує Україну у війні з Росією, а також вирішив відмовитися від вступу Аргентини до БРІКС, членом якого є країна-агресор Російська Федерація.

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Нагадаємо, Хав'єр Мілей обіцяє провести потенційно болючі реформи, які знайшли відгук у виборців, незадоволених економічною кризою. Політик підтримав Україну після повномасштабного вторгнення ЗС РФ і назвав Володимира Путіна "автократом".

Крім того, раніше Фокус повідомляв, що міграційні служби Аргентини стурбовані кількістю росіянок, які прибувають до країни на останніх місяцях вагітності.