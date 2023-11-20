Прихильник України та економіст-радикал: Аргентина обрала нового президента

Хав'єр Мілей обіцяє провести потенційно болісні реформи, які знайшли відгук у виборців, незадоволених економічною кризою. Політик підтримав Україну після повномасштабного вторгнення ЗС РФ і назвав Володимира Путіна "автократом".

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У другому турі президентських виборів в Аргентині 19 листопада понад 55% набрав економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей. Про це пише Reuters.

За підсумками підрахунку 86,6% голосів кандидат від лібералів Мілей отримує 55,95%, а його суперник, кандидат від пероністів, колишній міністр економіки Серхіо Масса — 44,04%, тобто різниця становить приблизно 2 мільйони голосів.

"В Аргентині сильна та міцна демократична система. Співіснування, діалог і повага до миру перед обличчям такої великої кількості насильства і дискваліфікації — найкращий шлях, який ми можемо обрати", — привітав Масса конкурента і визнав свою поразку.

Одним із перших, хто привітав Мілея з перемогою, став Дональд Трамп. Саме з колишнім американським президентом через гострі та неоднозначні висловлювання і порівнюють нового лідера Аргентини. Трамп заявив, що Мілею під силу зробити з Аргентини "велику країну".

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван привітав Мілея з обранням "і народ Аргентини за проведення вільних і справедливих виборів", пише ВВС.

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Лідери Південної Америки також прокоментували перемогу Мілея, а президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва написав, що Аргентина — "велика країна і заслуговує на всю нашу повагу".

На посаду новий президент вступить 10 грудня. Чинний президент Аргентини Альберто Фернандес сказав, що готовий почати передачу справ новому лідеру, але з перемогою його вітати не став.

Основні погляди нового президента

Хав'єр Мілей — правий лібертаріанець із радикальними поглядами, який обіцяє, на думку експертів La Razon, виправити економіку країни, яка постраждала від тризначної інфляції, зупинити рецесію: що безупинно насувається, і зростаючу бідність.

"Сьогодні починається відновлення Аргентини. Сьогодні починається кінець занепаду Аргентини... Аргентина повернеться на своє місце у світі, яке вона ніколи не повинна була втратити. Ми будемо працювати пліч-о-пліч з усіма країнами вільного світу, щоб допомогти побудувати кращий світ", — сказав Мілей у переможній промові перед прихильниками в Буенос-Айресі.

Мілей виступає за відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією і Росією на користь США та Ізраїлю і категорично проти вступу Аргентини до БРІКС.

Для вирішення економічних проблем Мілей, який обрав своїм символом бензопилу, має намір серйозно урізати бюджетні витрати. При цьому він виступає за мінімальне втручання держави в життя громадян, хоче скасувати Центральний банк і пропонує замінити національну валюту песо на долар США.

"Мілей — не звичайний консерватор. Він радикально виступає проти абортів, підтримує одностатеві шлюби, і, незважаючи на те, що оголошує себе католиком, у нього є одна з улюблених мішеней — його співвітчизник Папа Франциск. Він звинувачує його в тому, що той є "єзуїтом, який пропагує комунізм", і навіть у тому, що він "представник лукавого на землі", — пише La Razon.

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Хав'єр Мілей та Україна

Новий президент Аргентини підтримує Україну — 1 березня 2022 року, через кілька днів після вторгнення Росії, він був присутній на 140-му відкритті сесій Національного Конгресу з українським прапором у руках.

"Я приніс український прапор здебільшого тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти або підтримувати вторгнення подібно до того, яке Росія зробила в Україні", — заявив новообраний президент в інтерв'ю The Economist.

Він висловив готовність зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у перші місяці свого перебування на посаді, а диктатора Путіна назвав "автократом".

Мілей зазначав, що "якщо ми захищаємо ідеї свободи, ми не можемо підтримувати і приймати вторгнення РФ в Україну".

Хто такий Хав'єр Мілей?

Мілей, 53-річний економіст, головне послання якого з разючою швидкістю проникло серед аргентинського електорату, втомленого від багатьох років економічної кризи, інфляції, неефективності та корупції традиційних партій, пише Reuters.

Майбутній президент навчався в католицькій школі в житловому районі на околиці Буенос-Айреса. Закінчив економічний факультет приватних університетів у Буенос-Айресі. Саме там він дійшов висновку, що всі національні проблеми, які держава не змогла вирішити, можуть бути виправлені дією ринку. Мілей — затятий прихильник економічного лібералізму і фінансового консерватизму, рішуче виступає проти соціалізму і комунізму, критикуючи їх як насильницькі системи, що породжують злидні і голод.

Однак на Мілея насправді чекають величезні проблеми. Йому доведеться мати справу з порожньою скарбницею уряду і центрального банку, з програмою боргу перед МВФ у 44 мільярди доларів, інфляцією, що наближається до 150%, і приголомшливим набором заходів контролю за рухом капіталу. Річна інфляція в країні зараз перевищує 140%, а двоє з п'яти аргентинців живуть у бідності.

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Нагадаємо, Фокус писав, що Аргентина шукає нові винищувачі для власних Повітряних сил. Китай пропонує винищувачі JF-17 прямо з конвеєра, а США — старі F-16 з Данії.

Крім того, раніше Фокус повідомляв, що міграційні служби Аргентини стурбовані кількістю росіянок, які прибувають до країни на останніх місяцях вагітності.