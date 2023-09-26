Протистояння США та Китаю може зменшити кількість F-16 для України через Аргентину

Аргентина шукає нові винищувачі для власних Повітряних сил. Китай пропонує винищувачі JF-17 прямо з конвейєру, а США вживані F-16 з Данії. Штатам важливо не пустити КНР на свій "задній двір".

Related video

Повітряні сили Аргентини шукають оновлення для власного повітряного флоту. Китай пропонує дешеві та нові JF-17, а США розглядають можливість продажу данських вживаних F-16, щоб протистояти китайцям. Про це повідомляє Breaking Defense.

Боротьба за глобальний влив між США та Китаєм тихо перейшла на "задній двір Америки", бо Пекін пропонує свої винищувачі JF-17 Аргентині. Буенос-Айрес хоче оновити парк авіації й розглядає три варіанти: вживані данський F-16 A/B, індійські легкі літаки Tejasta та нові китайські Chengdu JF-17 Thunder Block Three. Індійські ЗМІ пишуть, що Аргентина відкинула індійську розробку й розглядає США та Китай.

Наразі Аргентина має в строю близько 20 літаків A-4 Skyhawk в сумнівному технічному стані. Також повідомляється, що Вашингтон тисне на Буенос-Айрес, щоб вони обрали саме F-16, щоб позбавити Китай розширення присутності в Латинській Америці. Останні роки КНР активно інвестують в країни регіону, тому голова Південного командування США генерал Лаура Річардсон заявила, що це означає, що "КНР у 20 ярдах (18 м) від батьківщини".

JF-17 не несе прямої загрози США, проблема тут у китайських технологіях на "задньому дворі Америки"

Також Конгрес дав дозвіл на передачу третім сторонам до Аргентини до 6 F-16 Block 10 та до 32 данських F-16 Block 15 на загальну суму 338 млн доларів. Джерела в Держдепі підтвердили журналістам інформацію про дозвіл на постачання Арегнтині F-16 з Данії, але без уточнення кількості літаків.

GF-17 або Xialong (Лютий дракон) — це китайський винищувач, який був результатом модернізації J-7, який своєю чергою був копією радянського МіГ-21. Китай пропонує 15-20 нових винищувачів. Самі літаки, як кажуть чисельні аналітики, не несе загрози Штатам. Проте проблема полягає в тому, що китайські літаки будуть супроводжуватись розбудовою китайської інфраструктури, щонайменше підрядниками та інструкторами.

Для самої Аргентини вибір лежить між 40-річними F-16 та новими GF-17, які будуть йти одразу одним пакетом з озброєнням та оснащенням. США можуть запропонувати два пакети — один з самими літаками, а другий — зі зброєю та оснащенням. І проблема, яка стосується України, полягає в тому, що Данія вже пообіцяла Києву передати 19 літаків. Офіційні особи кажуть, що Данія планує передати і Україні літаки й виділити перший транш Аргентині, але як це все буде в реальності з обмеженою кількістю планерів — залишається незрозумілим.

Нагадаємо, 21 вересня в Бельгії заявили, що Україні можуть передати винищувачі F-16. Треба перевірити термін експлуатації.

13 вересня у США заявили, що деякі українські льотчики можуть освоїти F-16 за три місяці.