"Це абсолютно реально": деякі українські пілоти можуть освоїти F-16 за три місяці, — ВПС США

За словами генерал-лейтенанта Майкла Ло, навчання українців на F-16 є пріоритетним. Це означає, що інші льотчики-іноземці, які бажають освоїти американські винищувачі, можуть опинитися в черзі.

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На навчання українських льотчиків управлінню американськими винищувачами F-16 може знадобитися від трьох до дев'яти місяців. Про це пише Breaking Defense з посиланням на главу Повітряної національної гвардії США генерал-лейтенанта Майкла Ло.

За словами американського військового, українці навчатимуться на базі Національної гвардії ВПС США в Тусоні. Він вважає, що досвідчені пілоти освоять F-16 за три місяці, тоді як іншим може знадобитися до дев'яти місяців.

"Для тих, хто нині є їхнім досвідченим льотчиком-винищувачем, здійснює туди щоденні бойові вильоти, захищає свою батьківщину, — я думаю, три місяці — це абсолютно реально", — сказав генерал-лейтенант.

Майкл Ло також згадав про двох українських льотчиків, які раніше проходили тестування на авіасимуляторі F-16. За словами офіцера, вони непогано володіють англійською мовою і є досвідченими пілотами.

При цьому генерал-лейтенант зазначив, що українці не зможуть застосовувати F-16 на полі бою одразу після закінчення навчання. Перш ніж повернутися в Україну, льотчики вирушать до Європи, де командування оцінить рівень їхньої готовності. Крім того, потрібно організувати логістичну підтримку і навчити фахівців з техобслуговування.

Американський офіцер також підкреслив, що навчання пілотів з України є пріоритетним. Це означає, що інші льотчики-іноземці, які мають намір освоїти F-16, можуть опинитися в черзі.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 11 вересня, у Києві розраховують почати бойові дії на F-16 у лютому. За оцінками української сторони, досвідчені льотчики, які добре знають англійську мову, можуть освоїти F-16 за 5 місяців.