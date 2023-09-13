"Это абсолютно реально": некоторые украинские пилоты могут освоить F-16 за три месяца, – ВВС США

По словам генерал-лейтенанта Майкла Ло, обучение украинцев на F-16 является приоритетным. Это значит, что другие летчики-иностранцы, желающие освоить американские истребители, могут оказаться в очереди.

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На обучение украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16 может понадобиться от трех до девяти месяцев. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на главу Воздушной национальной гвардии США генерал-лейтенанта Майкла Ло.

По словам американского военного, украинцы будут обучаться на базе Национальной гвардии ВВС США в Тусоне. Он полагает, что опытные пилоты освоят F-16 за три месяца, в то время как остальным может понадобиться до девяти месяцев.

"Для тех, кто в настоящее время является их опытным летчиком-истребителем, совершает туда ежедневные боевые вылеты, защищает свою родину — я думаю, три месяца — это абсолютно реально", — сказал генерал-лейтенант.

Майкл Ло также упомянул о двух украинских летчиках, которые ранее проходили тестирование на авиасимуляторе F-16. По словам офицера, они неплохо владеют английским языком и являются опытными пилотами.

При этом генерал-лейтенант отметил, что украинцы не смогут применять F-16 на поле боя сразу после окончания обучения. Прежде чем вернуться в Украину, летчики отправятся в Европу, где командование оценит уровень их готовности. Кроме того, нужно организовать логистическую поддержку и обучить специалистов по техобслуживанию.

Американский офицер также подчеркнул, что обучение пилотов из Украины является приоритетным. Это значит, что другие летчики-иностранцы, намеревающиеся освоить F-16, могут оказаться в очереди.

Напомним, что по данным СМИ от 11 сентября, в Киеве рассчитывают начать боевые действия на F-16 в феврале. По оценкам украинской стороны, опытные летчики, которые хорошо знают английский язык, могут освоить F-16 за 5 месяцев.