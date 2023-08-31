Обучение на F-16: спикер ВВС раскрыл подробности подготовки украинских летчиков

Полковник Юрий Игнат отдельно упомянул о подготовке инженерно-авиационной службы, так как этим специалистам придется работать с высокотехнологичным вооружением, которое имеется в номенклатуре самолетов F-16.

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Украинские летчики, которые будут проходить подготовку на истребителях F-16 в Дании, готовы приступить к летной подготовке. В Данию уже отправили группу самых квалифицированных украинских летчиков, которые в кратчайшие сроки овладеют необходимыми навыками. О подробностях подготовки наших пилотов за рубежом рассказал 31 августа спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам полковника, перед тем как формировалась группа, был применен индивидуальный подход к каждому летчику. Инструкторы выясняли уровень подготовки, знание языка, способности адаптироваться к новому типу самолетов и другие навыки.

"Отправили одних из лучших пилотов, они должны быть самыми первыми людьми, которые овладеют и прилетят в Украину. Это были самые перспективные летчики, которые, надеюсь, смогут быстро обучиться вместе с инженерно-авиационным составом", — рассказал Игнат.

Также полковник отметил, что за первой группой будут отправлены и остальные, чтобы максимально заполнить площадки западных партнеров, поскольку обучаться украинские специалисты будут не только в Дании, но и в других странах.

Что касается знания английского языка, то спикер отметил, что перед отправкой в данию летчики проходили специальные курсы с упором на терминологию, применяемую в военной авиации. Однако это было очень сложно, потому что украинские летчики помимо обучения еще и выполняли боевые задачи в небе.

Отдельно Игнат рассказал о подготовке инженерно-авиационной службы. По его словам, их роль также предельно важна, поскольку они будут обслуживать самолеты и работать с высокотехнологичным вооружением, которое имеется в номенклатуре F-16.

"Им также необходимо овладеть багажом знаний, потому что западная техника более требовательная и более технологична, чем наши ракеты. Поэтому необходимо время, чтобы овладеть навыками и испробовать их на практике", — подытожил Игнат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 августа заявил, что Греция примет участие в обучении украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16. Глава государства отметил, что эта согласованная инициатива важна для авиационной коалиции и способствует повышению оборонных возможностей Украины.