Навчання на F-16: спікер ВПС розкрив подробиці підготовки українських льотчиків

Полковник Юрій Ігнат окремо згадав про підготовку інженерно-авіаційної служби, оскільки цим фахівцям доведеться працювати з високотехнологічним озброєнням, яке є в номенклатурі літаків F-16.

Related video

Українські льотчики, які проходитимуть підготовку на винищувачах F-16 у Данії, готові розпочати льотну підготовку. До Данії вже відправили групу найкваліфікованіших українських льотчиків, які в найкоротші терміни оволодіють необхідними навичками. Про подробиці підготовки наших пілотів за кордоном розповів 31 серпня речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами полковника, перед тим як формувалася група, було застосовано індивідуальний підхід до кожного льотчика. Інструктори з'ясовували рівень підготовки, знання мови, здатність адаптуватися до нового типу літаків та інші навички.

"Відправили одних із найкращих пілотів, вони мають бути найпершими людьми, які опанують і прилетять в Україну. Це були найперспективніші льотчики, які, сподіваюся, зможуть швидко навчитися разом з інженерно-авіаційним складом", — розповів Ігнат.

Також полковник зазначив, що за першою групою відправлять і решту, щоб максимально заповнити майданчики західних партнерів, оскільки навчатимуться українські фахівці не тільки в Данії, а й в інших країнах.

Що стосується знання англійської мови, то спікер зазначив, що перед відправленням до Данії льотчики проходили спеціальні курси з упором на термінологію, яка застосовується у військовій авіації. Однак це було дуже складно, тому що українські льотчики крім навчання ще й виконували бойові завдання в небі.

Окремо Ігнат розповів про підготовку інженерно-авіаційної служби. За його словами, їхня роль також гранично важлива, оскільки вони обслуговуватимуть літаки і працюватимуть із високотехнологічним озброєнням, яке є в номенклатурі F-16.

"Їм також необхідно оволодіти багажем знань, бо західна техніка більш вимоглива і більш технологічна, ніж наші ракети. Тому потрібен час, щоб опанувати навички та випробувати їх на практиці", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 серпня заявив, що Греція візьме участь у навчанні українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16. Глава держави зазначив, що ця узгоджена ініціатива важлива для авіаційної коаліції та сприяє підвищенню оборонних можливостей України.