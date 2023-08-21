Греция будет тренировать украинских пилотов на истребителях F-16, — Зеленский (видео)

Президент Украины назвал это важным результатом для авиационной коалиции и рассказал главе правительства о возможностях Украины по восстановлению глобальной безопасности.

Related video

Греция примет участие в обучении украинских пилотов на многоцелевых истребителях четвертого поколения F-16. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Как отметил глава государства, эта согласованная инициатива важна для авиационной коалиции и способствует повышению оборонных возможностей Украины в контексте текущей ситуации.

"Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, об ударах российских террористов и о наших возможностях по восстановлению глобальной безопасности и территориальной целостности нашего государства", — добавил Зеленский.

В ходе переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, Зеленский также обсудил вопросы глобальной безопасности и территориальной целостности своей страны.

Передача Украине истребителей F-16 и обучение украинских пилотов

20 августа Владимир Зеленский объявил, что Нидерланды намерены передать Украине 42 истребителя F-16.

В тот же день стало известно о намерении Дании передать Украине еще 19 самолетов F-16. Первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать Украине под Новый год.

Кроме того, 20 августа стало известно, что украинские летчики прибыли в Данию для прохождения обучения на F-16.

Напомним, 21 августа в Минобороны Дании отметили, что что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории страны.