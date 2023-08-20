Поставка F-16: более 70 украинцев уже прибыли на обучение, — премьер Дании (видео)

Метте Фредериксен рассказала, что граждане Украины уже находятся на территории Дании и тренируются. Президент Владимир Зеленский отметил, что впереди много работы.

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Украинцы уже готовятся к учениям в Дании. Соответствующее заявление сделала премьер-министр страны Метте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа.

Она рассказала, что в Дании сейчас находятся более 70 украинцев. Все они тренируются и готовятся к учениям, которые вскоре начнутся.

"Мы это сделаем как можно скорее. Нам нужны все возможные технические детали, все навыки, чтобы подготовиться как можно лучше", — объяснила Фредериксен.

Зеленский рассказал, что впереди значительная работа, в частности обучение украинских пилотов и инженеров.

Поставка F-16 Украине: когда будут предоставлены первые самолеты

Премьер-министр Дании Фредериксен заверила, что поставка первой партии F-16, состоящей из шести единиц, должна состояться до Нового года. Еще восемь истребителей Украина получит в следующем году, и еще пять — в 2025 году.

Президент Зеленский отметил, что Украина получит самолеты, когда все будут к этому готовы. Он отметил, что главное — решение конкретное и уже принято.

По его словам, условие не применять предоставленную партнерами авиацию для нанесения ударов по территории России не обсуждалось, но в приоритете Киева — освобождение и оборона собственных земель.

"Мы же не россияне. Нам нужна украинская земля", — подчеркнул лидер.

Брифинг Владимира Зеленского и Метте Фредериксен (об обучении и предоставлении истребителей F-16 — с 17:14)

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Соответствующее решение удалось принять во время его визита в Нидерланды.

Как писал Фокус, речь идет о F-16 Block 20 MLU. Они оборудованы радаром APG-66(V)2A, способным видеть на 150 километров.