Истребители F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории, — Минобороны Дании

Посол РФ в Дании после анонса поставок F-16 пожаловался на то, что предоставление Киеву возможности самостоятельно определить условия мира не оставляет Украине другого выбора, как только продолжать военное противостояние с ВС РФ.

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Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен подтвердил, что Украина сможет использовать анонсированные истребители F-16 только на своей территории страны. Об этом сообщает Sky News.

"Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для вытеснения врага с территории Украины. И не более того", — сказал Эллеманн-Енсен.

Он добавил, что аналогичное условие распространяется на танки, истребители или что-либо еще.

Украина получит истребители F-16: реакция РФ

Посол России в Дании Владимир Барбин, в свою очередь, назвал решение датских властей "эскалацией".

По словам Барбина, то обстоятельство, что в Копенгагене сейчас решили передать Киеву самолеты F-16, ведет к эскалации.

Барбин также высказался о том, что Дания якобы прикрывается тем тезисом, что Киев должен самостоятельно определить условия мира, что не оставляет Украине другого выбора, как только продолжать военное противостояние с Россией.

Напомним, что британский военный эксперт Шон Белл назвал F-16 "самолетами с феноменальными возможностями", но уточнил, что они не поднимутся в украинское небо раньше 2024 года.

Также сообщалось, что спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат напомнил, что истребители F-16 уже летали в Украине в 2011 году. И что особых сложностей с украинскими взлетно-посадочными полосами возникнуть не должно.