"Безопасное небо 2011": как американские истребители F-16 летали в небе над Полтавщиной (видео)

В рамках подготовки Украины и Польши к чемпионату "Евро-2012", были проведены учения вместе с Нацгвардией США. Американские представители называли событие историческим.

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Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что особых проблем с украинскими взлетно-посадочными полосами для F-16 нет. Они уже летали в Украине в 2011 году. Фокус решил вспомнить, что происходило в Миргороде во время учений "Безопасное небо-2011".

"Западные самолеты "эфки" уже были на наших аэродромах. Были учения в 2018 году, где летчики делились опытом", — говорил Юрий Игнат.

Тогда американские военные не имели никаких нареканий относительно украинских аэродромов и их условий.

Учения "Безопасное небо 2011" — что о них известно?

За год до чемпионата Европы по футболу "Евро-2012" в Миргороде состоялись тактические учения с Польшей и Соединенными Штатами. Страны отрабатывали совместные действия, в том числе в борьбе с терроризмом. Со стороны США в Миргород прибыло более 200 американских военных, из которых большая часть летчики, инженерно-технический состав и подразделения обслуживания. Польша в Миргород никого не отправляла, а летчики участвовали в учениях на своей территории.

В Воздушных силах США в Европе и Африке сообщили, что целью учений были улучшить и повысить способность Воздушных сил Украины и Польши в обеспечении защиты воздушного пространства во время спортивных событий. Учения продолжались 14 дней, в них участвовали украинские, польские и американские самолеты. Для Украины это был первый раз, когда F-16D взлетал с аэродрома в Миргороде.

Су-27 и пара F-16D в небе над Украиной

С украинской стороны к учениям были привлечены не только Воздушные силы, но и штаб Антитеррористического центра при СБУ, Госпогранслужба, представители Генерального штаба и "Украэроцентр".

Что говорили американцы об обучении в Украине?

Командующий Национальной гвардии Воздушных сил штата Алабама генерал-майор Пол Браун назвал учения историческим событием.

"Я был настолько поражен тем, как легко команда Воздушной гвардии интегрировалась с украинскими Воздушными силами. Это мероприятие действительно подчеркивает актуальность и силу Воздушной охраны", — говорил Пол Браун на открытии учений.

Слева направо генерал-майор Дон Ральф, главный мастер сержант Майкл Кон и генерал-майор Дон Ральф Фото: U.S. Air Force

Во время учений тогдашний командующий Воздушных сил Украины имел возможность совершить полет на F-16D, а генерал-майор Дон Ральф, помощник по вопросам мобилизации ВВС США в Европе — на Су-27.

Украинские и польские летчики отработали более 50 запланированных перехватов самолетов в воздушном пространстве обеих стран.

Какую технику привлекли к учениям "Безопасное небо 2011"?

На учения привлекли истребители: МиГ-29, Су-27 и F-16D, учебно-боевой Л-39, транспортники Ан-26 и C-130 ВВС США, а также вертолеты Ми-8. Соединенные Штаты представляла 144-е истребительное авиационное крыло Воздушных сил национальной гвардии.

Фильм об учениях "Безопасное небо 2011"

Напомним, 21 августа Юрий Игнат заявил, что F-16 может изменить ход событий в войне, потому что Воздушные силы будут иметь преимущество.

20 августа СМИ писали, что для обучения F-16 уже прибыло более 70 украинских летчиков в Данию.